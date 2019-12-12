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«Задоволення потреб кожного клієнта – наша основна мета», – WEST AUTO HUB*

«Задоволення потреб кожного клієнта – наша основна мета», – WEST AUTO HUB*
Компанія WEST AUTO HUB, яка надає повний спектр автомобільних послуг, презентувала новий відеоролик. В ньому йдеться про цінності, які сповідує компанія та про мету, яку усім колективом намагаються досягнути кожного дня.

«Щоранку ми розпочинаємо наш робочий день з посмішки! До колег, до партнерів, клієнтів. Основна наша місія – це допомогти кожному з вас знайти правильне та вигідне рішення. Ми радіємо, коли клієнт задоволений. Бо це надихає та мотивує працювати ще краще.

Саме завдяки вам ми знаємо, що робимо щось корисне. Саме завдяки вашим відгукам ми вдосконалюємося. Саме завдяки вам ми постійно вчимося та набираємося досвіду, щоб надавати ще більш якісний сервіс, щоб виконувати усі замовлення вчасно та змушувати вас посміхатися нам у відповідь.

...бо кожна деталь важлива», – йдеться у описі відео на сторінці компанії у Facebook.

Більше про роботу компанії можна дізнатися на сайті https://westautohub.ua/ua/ або ж за номером телефону 067 158 86 08.

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, авто
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