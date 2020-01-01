На Волині люди – проти продажу приміщення колишньої школи
Сьогодні, 18:25
У Володимирі-Волинському зібралася ініціативна група, яка проти продажу приміщення колишньої школи.
Про це розповів Суспільному місцевий мешканець та депутат міськради Василь Сусік.
Каже: ця будівля простоює 20 років, міська влада розпочала процедуру відчуження даного приміщення із комунальної власності.
"Чинним на сьогоднішній день є рішення міськради про включення даної будівлі в перелік об'єктів, що підлягають продажу його на електронних торгах", - каже Василь Сусік.
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Про це розповів Суспільному місцевий мешканець та депутат міськради Василь Сусік.
Каже: ця будівля простоює 20 років, міська влада розпочала процедуру відчуження даного приміщення із комунальної власності.
"Чинним на сьогоднішній день є рішення міськради про включення даної будівлі в перелік об'єктів, що підлягають продажу його на електронних торгах", - каже Василь Сусік.
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Коментарі 1
Саганюк хоче заробити на такій красивій історичній споруді. Це не просто колишня школа - це історична прикраса міста. На жаль, жлоби і хапуги цього не розуміють.
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