На Волині люди – проти продажу приміщення колишньої школи





Про це розповів Василь Сусік.



Каже: ця будівля простоює 20 років, міська влада розпочала процедуру відчуження даного приміщення із комунальної власності.



"Чинним на сьогоднішній день є рішення міськради про включення даної будівлі в перелік об'єктів, що підлягають продажу його на електронних торгах", - каже Василь Сусік.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському зібралася ініціативна група, яка проти продажу приміщення колишньої школи.Про це розповів Суспільному місцевий мешканець та депутат міськрадиКаже: ця будівля простоює 20 років, міська влада розпочала процедуру відчуження даного приміщення із комунальної власності."Чинним на сьогоднішній день є рішення міськради про включення даної будівлі в перелік об'єктів, що підлягають продажу його на електронних торгах", - каже Василь Сусік.

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