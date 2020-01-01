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На Волині люди – проти продажу приміщення колишньої школи

На Волині люди – проти продажу приміщення колишньої школи
У Володимирі-Волинському зібралася ініціативна група, яка проти продажу приміщення колишньої школи.

Про це розповів Суспільному місцевий мешканець та депутат міськради Василь Сусік.

Каже: ця будівля простоює 20 років, міська влада розпочала процедуру відчуження даного приміщення із комунальної власності.

"Чинним на сьогоднішній день є рішення міськради про включення даної будівлі в перелік об'єктів, що підлягають продажу його на електронних торгах", - каже Василь Сусік.

На Волині люди – проти продажу приміщення колишньої школи
На Волині люди – проти продажу приміщення колишньої школи
На Волині люди – проти продажу приміщення колишньої школи


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Теги: Володимир, продаж, колишня школа
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Коментарі 1
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Саганюк хоче заробити на такій красивій історичній споруді. Це не просто колишня школа - це історична прикраса міста. На жаль, жлоби і хапуги цього не розуміють.
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