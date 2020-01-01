Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 11 і 12 січня





У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському буде суха погода за даними Sinoptik.ua.



У суботу в Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі від -1 до +3 градусів, удень до +2…+6. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 2-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському буде суха погода за даними Sinoptik.ua.У суботу в Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі від -1 до +3 градусів, удень до +2…+6. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 2-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.

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