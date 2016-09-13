Авіакатастрофа в Ірані: Порошенко закликає владу ініціювати спецзасідання Радбезу ООН. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Україна має використати усі наявні міжнародні механізми у розслідуванні авіакатастрофи літака авіакомпанії «МАУ» в Ірані задля того, щоб відновити справедливість, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування нашої держави у геополітичні конфлікти.
Про це заявив у відеозверненні п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, - інформує пресслужба політичної партії.
"Світова безпека на початку 20-го року стає дедалі крихкішою. Загострення ситуації на Близькому Сході несподівано болісно відчула Україна.
В силу особливої важливості цього питання дозволю декілька порад. За увесь час після виборів влада уперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу.
По-перше – і головне. Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не дарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але одна річ – знати, а інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH-17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично неприйнятні.
По-друге, ініціювати скликання спецзасідання Радбезу Організації Об’єднаних Націй, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи нашого літака. Знову ж таки, ми цей підхід апробували після збиття росіянами MH-17.
По-третє, президент має негайно направити до Ірану свого спецпредставника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації.
По-четверте, Україна як член єдиного євроатлантичного простору має використати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками.
Бо йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії. Йдеться про захист національних інтересів та імідж України. І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають діяти разом, разом захищати Україну.
Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам’ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти.
Принагідно ще раз висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі", - йдеться у відеозверненні.
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Про це заявив у відеозверненні п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, - інформує пресслужба політичної партії.
"Світова безпека на початку 20-го року стає дедалі крихкішою. Загострення ситуації на Близькому Сході несподівано болісно відчула Україна.
В силу особливої важливості цього питання дозволю декілька порад. За увесь час після виборів влада уперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу.
По-перше – і головне. Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не дарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але одна річ – знати, а інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH-17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично неприйнятні.
По-друге, ініціювати скликання спецзасідання Радбезу Організації Об’єднаних Націй, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи нашого літака. Знову ж таки, ми цей підхід апробували після збиття росіянами MH-17.
По-третє, президент має негайно направити до Ірану свого спецпредставника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації.
По-четверте, Україна як член єдиного євроатлантичного простору має використати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками.
Бо йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії. Йдеться про захист національних інтересів та імідж України. І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають діяти разом, разом захищати Україну.
Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам’ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти.
Принагідно ще раз висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі", - йдеться у відеозверненні.
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