Авіакатастрофа в Ірані: Порошенко закликає владу ініціювати спецзасідання Радбезу ООН. ВІДЕО





Про це заявив у відеозверненні п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, - інформує пресслужба



"Світова безпека на початку 20-го року стає дедалі крихкішою. Загострення ситуації на Близькому Сході несподівано болісно відчула Україна.



В силу особливої важливості цього питання дозволю декілька порад. За увесь час після виборів влада уперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу.



По-перше – і головне. Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не дарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але одна річ – знати, а інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH-17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично неприйнятні.



По-друге, ініціювати скликання спецзасідання Радбезу Організації Об’єднаних Націй, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи нашого літака. Знову ж таки, ми цей підхід апробували після збиття росіянами MH-17.



По-третє, президент має негайно направити до Ірану свого спецпредставника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації.



По-четверте, Україна як член єдиного євроатлантичного простору має використати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками.



Бо йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії. Йдеться про захист національних інтересів та імідж України. І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають діяти разом, разом захищати Україну.



Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам’ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти.



Принагідно ще раз висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі", - йдеться у відеозверненні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна має використати усі наявні міжнародні механізми у розслідуванні авіакатастрофи літака авіакомпанії «МАУ» в Ірані задля того, щоб відновити справедливість, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування нашої держави у геополітичні конфлікти.Про це заявив у відеозверненні п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність», - інформує пресслужба політичної партії. "Світова безпека на початку 20-го року стає дедалі крихкішою. Загострення ситуації на Близькому Сході несподівано болісно відчула Україна.В силу особливої важливості цього питання дозволю декілька порад. За увесь час після виборів влада уперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу.По-перше – і головне. Ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів – не дарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але одна річ – знати, а інша – довести. Тому відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так як це було організовано в ситуації з MH-17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пролунали – категорично неприйнятні.По-друге, ініціювати скликання спецзасідання Радбезу Організації Об’єднаних Націй, щоби за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи нашого літака. Знову ж таки, ми цей підхід апробували після збиття росіянами MH-17.По-третє, президент має негайно направити до Ірану свого спецпредставника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації.По-четверте, Україна як член єдиного євроатлантичного простору має використати існуючі механізми структур НАТО та ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками.Бо йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії. Йдеться про захист національних інтересів та імідж України. І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція мають діяти разом, разом захищати Україну.Ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам’ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України у геополітичні конфлікти.Принагідно ще раз висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким громадян усіх країн, які загинули в катастрофі", - йдеться у відеозверненні.

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