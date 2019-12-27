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Розшукують волинянина, який ножем зарізав чоловіка

Розшукують волинянина, який ножем зарізав чоловіка
Чоловікові, якого підозрюють у вчиненні важких тілесних ушкоджень в селі Зоря Володимир-Волинського району, не можуть повідомити про підозру – він переховується від правоохоронців.

Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду від 3-го січня 2019-го року - пише "Буг".

Суд ухвалив клопотання на дозвіл затримання підозрюваного для подальшого розгляду наступного клопотання, а саме – обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловік знаходиться у розшуку з 11-го листопада, але його місцезнаходження досі невідоме.

“У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 . Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами“, – йдеться в ухвалі.

Оскільки суд встановив, що чоловік підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, ухвалено дозвіл на його арешт.

” Є (ред.) наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на волі, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки на даний час останній оголошений у розшук і місцезнаходження його не відоме, може незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, продовжуватиме вчиняти інші кримінальні правопорушення, а тому менш суворі запобіжні заходи ніж тримання під вартою є недостатніми для запобігання вищевказаним ризикам“, – йдеться в ухвалі.

29-го вересня 2019-го року близько 21-ї години в селі Зоря Володимир-Волинського району уродженець села Пальче Ківерцівського району, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту із товаришем по чарці, який виник раптово під час застілля, діючи з прямим умислом, з метою спричинення тілесних ушкоджень та завдання шкоди здоров'ю, умисно наніс йому один удар ножем в ділянку живота.

Внаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення передньої черевної стінки з пошкодженням тонкого кишківника, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя в момент заподіяння.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми років.

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Теги: розшук, вбивство, Волинь
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