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В Україні хочуть підвищити податок на землю

В Україні хочуть підвищити податок на землю
В Україні планують підвищити податок на землю для поповнення місцевих бюджетів.

Про це в ефірі радіо "Новое время" заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

Відповідаючи на запитання, чи планують змінювати розмір плати за землю, Гетманцев відповів, що податок на землю низький.

"Так. Я вважаю, що податок на землю особливо в тих регіонах, де органи місцевої влади граючись в популізм встановлюють його на мінімальному рівні, є дуже низьким. Нам необхідно переглянути цей податок, аби поповнити місцеві бюджети, бо податок на землю є одним з основних джерел надходжень до місцевих бюджетів", - зазначив Гетманцев.

За словами Гетманцева, необхідно підвищити мінімальні ставки на цей податок.

"Я не готовий говорити про конкретні цифри, але його треба конкретно підвищити", - сказав Гетманцев.

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Теги: податок на землю, Україна, нові ціни
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