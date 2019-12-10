Лучани продовжують розраховуватися за проїзд готівкою. ВІДЕО





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Зокрема, масовий розрахунок готівкою журналістка Інформаційного агентства Волинські Новини зафіксувала у маршрутних таксі №8 із номерним знаком АС 7324 ВЕ та №22 АС 2932 ВС.



Репортерка щиро здивувалася, коли після тижневого відрядження до іншого міста, зайшовши у маршрутку, почула таке звичне для Луцька «передайте, будь ласка» і побачила простягнуті для «передачі» гривні.



- А хіба так можна? - поцікавилась у молодої жінки.



- А що мені робити, якщо в мене нема картки! - трішки агресивно відповіла остання.



- Так придбайте! Картка вартує 35 гривень, штраф же – 120 гривень, - вигукнув старший чоловік з іншого кінця салону.



- Не вказуйте що мені купувати! – парирувала уже добряче розлючена жіночка.



Найсмішнішим у цій ситуації виявилось те, що навпроти валідатора на вікні маршрутки № 22 красувалося оголошення, у якому великими червоними літерами було зазначено:



«Шановні пасажири! Сплачуючи готівкою, ви порушуєте закон! Адмінправопорушення карається штрафом 120 гривень. На лінії постійно працюють контролери! Підтвердженням оплати є лише електронний квиток. Дякуємо!».



Проте такий красномовний плакат абсолютно не заважав водієві транспортного засобу брати у пасажирів готівку, навіть не ховаючи подалі від очей.



Тим часом, у Луцькій міській раді іще раз нагадали, що з 19 грудня 2019 року оплата проїзду у громадському транспорті Луцька здійснюється виключно електронним квитком, або ж з допомогою мобільного додатку.



У громадському транспорті працює контроль. Пасажирів, які не розрахувалися за проїзд електронним квитком, штрафують. Оплата готівкою, яку продовжують здійснювати окремі лучани та гості міста, є незаконною, і такий проїзд вважається неоплаченим.



Як пояснив у власному коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов, контроль за сплатою проїзду, згідно із положенням «Про порядок здійснення контролю оплати (реєстрації) проїзду у міському пасажирському транспорті загального користування м. Луцька», а також у відповідності до Адміністративного Кодексу України, покладається на перевізника.



Зокрема, зі слів посадовця, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» уже взяло на роботу працівників, що здійснюватимуть постійний контроль за оплатою перевезення з ранкової до вечірньої пори. Контролери працюють і у святкові, й у вихідні дні.



«Також уже набрав штат контролерів та отримав прилади для контролю автобусний перевізник «Санрайз». Завершують комплектацію штату фізичні особи-підприємці Федік та Оплачко. Людям уже видають прилади для роботи та проводять навчання», - зазначив головний транспортник Луцька.



Він зауважив, що увесь процес регулюється статтею 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт», у якій вказаний обов’язковий перелік документів, що повинен мати пасажир – електронний квиток і посвідчення, що дає право на пільгу у випадку якщо людина – пільговик.



За відсутності такого документу, якщо контроль у автобусі здійснюватиме працівник «Укртрансбезпеки», згідно із адміністративним кодексом та за статтею 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт» фінансову санкцію накладатимуть на пасажира у розмірі 120 гривень, і на перевізника – 1700 гривень.



Також адміністративним кодексом України передбачено, що контроль за процесом оплати проїзду у маршрутних таксі здійснюють такі працівники перевізника, як: керівник, заступник керівника, водій та контролер. Посадові особи перевізника можуть перевіряти наявність квитка у пасажирів, виносити йому фінансову санкцію у 20-кратному розмірі вартості проїду.



«Що вони робитимуть із водіями, які беруть готівку у пасажирів – буде залежати від перевізника. Але контролери штрафуватимуть виключно пасажирів, які не мають електронного квитка. Чи платив цей пасажир гроші водієві, чи ні – нікого не хвилюватиме. На нього складуть протокол. Ось така у нас виходить колізія – спочатку не могли домовитись із перевізниками, довго шукали із ними спільну мову. А сьогодні уже не можемо домовитись із лучанами», - каже Володимир Степанов.



Зі слів посадовця, проблеми в отриманні персоніфікованого чи не персоніфікованого квитка, чи у встановленні мобільного додатку, за станом на сьогодні, немає. Черг також. Натомість, є проблема, як загітувати тих пасажирів, які не придбали електронні квитки і не хочуть їх купувати.



«Але з часом ми це питання налагодимо із допомогою контролерів та штрафних санкцій. Наразі контролери не завжди штрафують лучан – спочатку проводять роз’яснювальну роботу та вносять дані пасажира у базу. Але якщо «зайця» ловлять вдруге – йому виписують штраф. Ми повинні перебороти супротив пасажиру, який, знаючи про те, що є рішення виконкому, все рівно виймає з кишені гроші і дає їх водієві», - зазначив головний транспортник.



Натомість, Володимир Степанов закликає лучан повідомляти управління транспорту та зв’язку або перевізника, коли водії маршруток чи тролейбусів беруть готівку у пасажирів, як розрахунок за проїзд. Також посадовець просить інформувати про випадки оплати проїзду готівкою можна за телефоном 0332 72 03 53 (Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради), не забувши при цьому зафіксувати номер маршруту та, по можливості, транспортного засобу.



«Окрім того, у кожному автобусі є контактний телефон перевізника. Не бійтесь телефонувати. Можна це зробити з мобільного прямо із салону автобуса. Потрібно повідомити перевізника про номер маршруту і час порушення», - додав управлінець.



Насамкінець, він наголосив, що свідомі лучани можуть також вплинути на «неслухняних», до прикладу, відмовляючись передавати готівку за проїзд.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обіцяні владою штрафи 20-кратному розмірі від встановленої вартості проїзду в громадському транспорті, схоже, не лякають незаконослухняних лучан, які й далі продовжують розраховуватися за проїзд у маршрутках готівкою.Про це пише ІА Волинські новини.Зокрема, масовий розрахунок готівкою журналістка Інформаційного агентства Волинські Новини зафіксувала у маршрутних таксі №8 із номерним знаком АС 7324 ВЕ та №22 АС 2932 ВС.Репортерка щиро здивувалася, коли після тижневого відрядження до іншого міста, зайшовши у маршрутку, почула таке звичне для Луцька «передайте, будь ласка» і побачила простягнуті для «передачі» гривні.- А хіба так можна? - поцікавилась у молодої жінки.- А що мені робити, якщо в мене нема картки! - трішки агресивно відповіла остання.- Так придбайте! Картка вартує 35 гривень, штраф же – 120 гривень, - вигукнув старший чоловік з іншого кінця салону.- Не вказуйте що мені купувати! – парирувала уже добряче розлючена жіночка.Найсмішнішим у цій ситуації виявилось те, що навпроти валідатора на вікні маршрутки № 22 красувалося оголошення, у якому великими червоними літерами було зазначено:«Шановні пасажири! Сплачуючи готівкою, ви порушуєте закон! Адмінправопорушення карається штрафом 120 гривень. На лінії постійно працюють контролери! Підтвердженням оплати є лише електронний квиток. Дякуємо!».Проте такий красномовний плакат абсолютно не заважав водієві транспортного засобу брати у пасажирів готівку, навіть не ховаючи подалі від очей.Тим часом, у Луцькій міській раді іще раз нагадали, що з 19 грудня 2019 року оплата проїзду у громадському транспорті Луцька здійснюється виключно електронним квитком, або ж з допомогою мобільного додатку.У громадському транспорті працює контроль. Пасажирів, які не розрахувалися за проїзд електронним квитком, штрафують. Оплата готівкою, яку продовжують здійснювати окремі лучани та гості міста, є незаконною, і такий проїзд вважається неоплаченим.Як пояснив у власному коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов, контроль за сплатою проїзду, згідно із положенням «Про порядок здійснення контролю оплати (реєстрації) проїзду у міському пасажирському транспорті загального користування м. Луцька», а також у відповідності до Адміністративного Кодексу України, покладається на перевізника.Зокрема, зі слів посадовця, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» уже взяло на роботу працівників, що здійснюватимуть постійний контроль за оплатою перевезення з ранкової до вечірньої пори. Контролери працюють і у святкові, й у вихідні дні.«Також уже набрав штат контролерів та отримав прилади для контролю автобусний перевізник «Санрайз». Завершують комплектацію штату фізичні особи-підприємці Федік та Оплачко. Людям уже видають прилади для роботи та проводять навчання», - зазначив головний транспортник Луцька.Він зауважив, що увесь процес регулюється статтею 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт», у якій вказаний обов’язковий перелік документів, що повинен мати пасажир – електронний квиток і посвідчення, що дає право на пільгу у випадку якщо людина – пільговик.За відсутності такого документу, якщо контроль у автобусі здійснюватиме працівник «Укртрансбезпеки», згідно із адміністративним кодексом та за статтею 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт» фінансову санкцію накладатимуть на пасажира у розмірі 120 гривень, і на перевізника – 1700 гривень.Також адміністративним кодексом України передбачено, що контроль за процесом оплати проїзду у маршрутних таксі здійснюють такі працівники перевізника, як: керівник, заступник керівника, водій та контролер. Посадові особи перевізника можуть перевіряти наявність квитка у пасажирів, виносити йому фінансову санкцію у 20-кратному розмірі вартості проїду.«Що вони робитимуть із водіями, які беруть готівку у пасажирів – буде залежати від перевізника. Але контролери штрафуватимуть виключно пасажирів, які не мають електронного квитка. Чи платив цей пасажир гроші водієві, чи ні – нікого не хвилюватиме. На нього складуть протокол. Ось така у нас виходить колізія – спочатку не могли домовитись із перевізниками, довго шукали із ними спільну мову. А сьогодні уже не можемо домовитись із лучанами», - каже Володимир Степанов.Зі слів посадовця, проблеми в отриманні персоніфікованого чи не персоніфікованого квитка, чи у встановленні мобільного додатку, за станом на сьогодні, немає. Черг також. Натомість, є проблема, як загітувати тих пасажирів, які не придбали електронні квитки і не хочуть їх купувати.«Але з часом ми це питання налагодимо із допомогою контролерів та штрафних санкцій. Наразі контролери не завжди штрафують лучан – спочатку проводять роз’яснювальну роботу та вносять дані пасажира у базу. Але якщо «зайця» ловлять вдруге – йому виписують штраф. Ми повинні перебороти супротив пасажиру, який, знаючи про те, що є рішення виконкому, все рівно виймає з кишені гроші і дає їх водієві», - зазначив головний транспортник.Натомість, Володимир Степанов закликає лучан повідомляти управління транспорту та зв’язку або перевізника, коли водії маршруток чи тролейбусів беруть готівку у пасажирів, як розрахунок за проїзд. Також посадовець просить інформувати про випадки оплати проїзду готівкою можна за телефоном 0332 72 03 53 (Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради), не забувши при цьому зафіксувати номер маршруту та, по можливості, транспортного засобу.«Окрім того, у кожному автобусі є контактний телефон перевізника. Не бійтесь телефонувати. Можна це зробити з мобільного прямо із салону автобуса. Потрібно повідомити перевізника про номер маршруту і час порушення», - додав управлінець.Насамкінець, він наголосив, що свідомі лучани можуть також вплинути на «неслухняних», до прикладу, відмовляючись передавати готівку за проїзд.

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