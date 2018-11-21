Як у Шацьку колядувала молодь. ФОТО





Світлини зі святкових заходів Василь Хомич, настоятель Свято-Аннівського храму села Мельники.



«З благословення Високопреосвященнішого Володимира, митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, православна молодь Шацького благочиння прославляє Народжене Богонемовля в храмах Шацького району. Із вертепом та колядками. Христос народився!» – йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У храмах Шацького благочиння УПЦ колядувала молодь.Світлини зі святкових заходів опублікував у фейсбуці ієрей, настоятель Свято-Аннівського храму села Мельники.«З благословення Високопреосвященнішого Володимира, митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, православна молодь Шацького благочиння прославляє Народжене Богонемовля в храмах Шацького району. Із вертепом та колядками. Христос народився!» – йдеться у дописі.

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