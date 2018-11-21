Як у Шацьку колядувала молодь. ФОТО
Сьогодні, 21:41
У храмах Шацького благочиння УПЦ колядувала молодь.
Світлини зі святкових заходів опублікував у фейсбуці ієрей Василь Хомич, настоятель Свято-Аннівського храму села Мельники.
«З благословення Високопреосвященнішого Володимира, митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, православна молодь Шацького благочиння прославляє Народжене Богонемовля в храмах Шацького району. Із вертепом та колядками. Христос народився!» – йдеться у дописі.
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Світлини зі святкових заходів опублікував у фейсбуці ієрей Василь Хомич, настоятель Свято-Аннівського храму села Мельники.
«З благословення Високопреосвященнішого Володимира, митрополита Володимир-Волинського і Ковельського, православна молодь Шацького благочиння прославляє Народжене Богонемовля в храмах Шацького району. Із вертепом та колядками. Христос народився!» – йдеться у дописі.
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