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Рибпатруль на Волині оштрафував порушників на 141 тисячу

Рибпатруль на Волині оштрафував порушників на 141 тисячу
Управління Держрибагентства у Волинській області підсумувало рибоохоронну діяльність за 2019 рік.

Волинським рибоохоронним патрулем здійснено 353 рибоохоронн рейди. В результаті проведених заходів виявлено 1 136 порушень. Із викритих правопорушень майже третина (29 %) є грубими (333), – інформують у пресслужбі управління.

Також складено 543 протоколи – за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), 80 – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів), 14 – за ст. 85-1 КУпАП (продаж заборонених знарядь лову), сім – за ст. 188-5 КУпАП та два – за ст. 86-1 КУпАП. Оформлено 157 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучено 802 од. заборонених знарядь лову.

Викриття порушень відбувалися спільно із громадськими інспекторами, співробітниками поліції та екологічної інспекції. До участі у рейдах запрошували громадських активістів та небайдужих рибалок. Завдяки роботі державних інспекторів виявлено порушень на 141 752 грн збитків.

У межах рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників понад 1 тонну (1 395 кг) водних біоресурсів та 430 од. заборонених знарядь лову. Затримано 76 транспортних засобів. За цей період складено та направлено до судів 426 справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще п’ять справ, пов’язаних з виловом червонокнижних видів риб, направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.

Упродовж року на порушників накладено штрафів на суму 110 840 грн. Для активізації зусиль щодо стягнення збитків та штрафів працівниками рибпатруля активізовано роботу з органами Державної виконавчої служби, місцевого самоврядування та судами.

«Приємно зазначити, що спостерігається позитивна динаміка росту показників у порівнянні з минулим роком. Покращилася якість роботи державних інспекторів, у зв’язку зі збільшенням досвіду, підвищенням кваліфікації та активній співпраці з правоохоронними органами і громадськістю. Збільшився рівень правосвідомості громадян, які своєчасно інформують Управління про випадки порушення Правил рибальства, свідком яких вони стали. Разом з тим, зростання кількості випадків виявлення безгосподарського майна свідчить про своєчасне запобігання грубому порушенню природоохоронного законодавства та збереженню рибних запасів», – зазначив начальник управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.

Найбільшої шкоди рибній галузі порушники завдали у квітні-червні 2019 р. – під час нерестової заборони. У цей період викрито 394 порушення та вилучено 146 кг водних біоресурсів. Збитки сягнули понад 57 тис. грн.

Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів, просять невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» управління: (067) 360 78 40.

Рибпатруль на Волині оштрафував порушників на 141 тисячу

Рибпатруль на Волині оштрафував порушників на 141 тисячу

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Теги: риболовля, охоронний патруль
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