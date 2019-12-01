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У волинському музеї з'явився рідкісний експонат

У волинському музеї з'явився рідкісний експонат
В рамках акції "Стань другом музею" один із меценатів придбав для музею печатку.

Про це повідомив директор музейної установи Юрій Фініковський.

"Початок 2020 року приніс нам нові поповнення у фондову колекцію. В рамках акції "Стань другом музею" один із меценатів (прізвище та ім'я за його ж бажанням не називаємо) придбав для музею ось таку печатку. Доктор історичних наук, відомий фахівець у галузі сфрагістики Андрій Гречило датує її другою половиною XVIII- поч. ХІХ ст.

На печатці зображено герб Задора (Płomień, Płomienie) — родовий герб польських, українських, литовських та білоруських шляхтичів. Всього гербом користувались 163 роди.

Знайдена печатка на Любомльщині. Хоча це ще не факт, що вона належить комусь із місцевих землевласників. Могла бути й загублена", - йдеться у дописі.

Додамо, щоакція продовжується. Її метою є не тільки поповнення музейних фондів та збереження окремих пам'яток нашої минувшини, але й запобігання вивезення подібних артефактів за кордон! Бережімо своє разом!.

У волинському музеї з'явився рідкісний експонат
У волинському музеї з'явився рідкісний експонат


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Теги: печатка, музей, подарунок
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