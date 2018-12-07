Маленьким волинянам з сімей зі складними життєвими обставинами влаштували свято
Сьогодні, 08:17
Новорічно-різдвяний період – улюблений багатьма, особливо – дітлахами. Адже це завжди – дива, розваги і, що головне, подарунки. Але далеко не в кожній родині мають змогу виконати новорічні мрії своїх чад.
Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.
Справжнє дитяче свято з біблійними героями, солодкими і не тільки дарунками влаштувала Церква адвентистів сьомого дня в селі Підгайці. Взяти участь у дійстві отримали запрошення діти нашої громади, які проживають у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах.
Дітки побачили лялькову виставу про народження Ісуса Христа. Для юних глядачів підготували невеличкий концерт, де звучали пісні, в яких линула подяка Господу за все, що він дає.
На завершення свята всім присутнім хлопчикам і дівчаткам були вручені подарунки. Це, зокрема, пакунки з солодощами, іграшки, канцтовари, засоби гігієни, предмети одягу.
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Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.
Справжнє дитяче свято з біблійними героями, солодкими і не тільки дарунками влаштувала Церква адвентистів сьомого дня в селі Підгайці. Взяти участь у дійстві отримали запрошення діти нашої громади, які проживають у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах.
Дітки побачили лялькову виставу про народження Ісуса Христа. Для юних глядачів підготували невеличкий концерт, де звучали пісні, в яких линула подяка Господу за все, що він дає.
На завершення свята всім присутнім хлопчикам і дівчаткам були вручені подарунки. Це, зокрема, пакунки з солодощами, іграшки, канцтовари, засоби гігієни, предмети одягу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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