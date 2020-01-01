Опублікували нове відео з місця падіння українського літака в Ірані





Відеоролик викладено 10 січня на сторінці в YouTube арабомовного телеканалу з саудівськими інвестиціями і штаб-квартирою в ОАЕ «Al Hadath», -



Відео відзняте, скоріш за все, з вертольота і має назву «Нові кадри. Повітряна зйомка місця з катастрофи українського літака в Ірані». Водночас, точна дата і час зйомки не зазначається.



Напередодні іранське інформагентство ISNA публікувало фотографії з місця аварії українського літака під Тегераном. Коментуючи опубліковане фото, російський незалежний авіаційний експерт Вадим Лукашевич звернув увагу на два факти.



«Відсутність яскраво вираженого кратера або борозни на грунті. З урахуванням відсутності великих фрагментів конструкції літака це свідчить про дуже потужний вибух уже на самому початку торкання землі (корпус навіть не встиг заглибитися в землю) – вірогідно, через детонацію палива (і/або його парів) у паливних баках, тобто в кесоні крила», – звернув увагу він на перший факт.



На його думку, удар літака об землю був не по дотичній, а зі значним кутом (не менш як 20-25 градусів), «при цьому вибух розірвав літак у клоччя». Він також вважає, що «літак почав розвалюватися (від нього стали відвалюватися фрагменти конструкції) безпосередньо перед ударом об землю».



«Керованого ніякого заходу на посадку не було, і навряд чи екіпаж мав змогу «відвести літак від житлових будинків». Як я сказав раніше, на кінцевій ділянці траєкторії літак уже навряд чи був керованим. Хоча, можливо, була спроба просто посадити літак на рівну поверхню (за аналогією з «посадкою в кукурудзу»), яку екіпаж бачив без будь-яких орієнтирів (це околиця, поля і городи без нічного освітлення)», – написав Лукашевич.



Раніше повідомлялося, що СБУ розглядає дві пріоритетні версії авіакатастрофи українського літака в Ірані – скоєння терористичного акту й потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інтернеті опубліковано нові кадри з місця падіння літака Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» 8 січня під Тегераном.Відеоролик викладено 10 січня на сторінці в YouTube арабомовного телеканалу з саудівськими інвестиціями і штаб-квартирою в ОАЕ «Al Hadath», - передає Укрінформ.Відео відзняте, скоріш за все, з вертольота і має назву «Нові кадри. Повітряна зйомка місця з катастрофи українського літака в Ірані». Водночас, точна дата і час зйомки не зазначається.Напередодні іранське інформагентство ISNA публікувало фотографії з місця аварії українського літака під Тегераном. Коментуючи опубліковане фото, російський незалежний авіаційний експерт Вадим Лукашевич звернув увагу на два факти.«Відсутність яскраво вираженого кратера або борозни на грунті. З урахуванням відсутності великих фрагментів конструкції літака це свідчить про дуже потужний вибух уже на самому початку торкання землі (корпус навіть не встиг заглибитися в землю) – вірогідно, через детонацію палива (і/або його парів) у паливних баках, тобто в кесоні крила», – звернув увагу він на перший факт.На його думку, удар літака об землю був не по дотичній, а зі значним кутом (не менш як 20-25 градусів), «при цьому вибух розірвав літак у клоччя». Він також вважає, що «літак почав розвалюватися (від нього стали відвалюватися фрагменти конструкції) безпосередньо перед ударом об землю».«Керованого ніякого заходу на посадку не було, і навряд чи екіпаж мав змогу «відвести літак від житлових будинків». Як я сказав раніше, на кінцевій ділянці траєкторії літак уже навряд чи був керованим. Хоча, можливо, була спроба просто посадити літак на рівну поверхню (за аналогією з «посадкою в кукурудзу»), яку екіпаж бачив без будь-яких орієнтирів (це околиця, поля і городи без нічного освітлення)», – написав Лукашевич.Раніше повідомлялося, що СБУ розглядає дві пріоритетні версії авіакатастрофи українського літака в Ірані – скоєння терористичного акту й потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу.

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