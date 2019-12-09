Картину з волинського палацу знайшли у Нью-Йорку





Про це



Ця історична пам’ятка з 1821 до 1834 року (за іншими даними з 1815 до 1821 року) була найціннішою прикрасою картинної галереї у місцевому палаці-резиденції графа Валеріана Стройновського в Горохові, а з 1821 року — Валерії Тарновської, його дочки, спадкоємниці горохівського маєтку.



Тодішній власник міста успадкував витвір мистецтва від свого брата, віленського єпископа, першого ректора Віленського університету Ієроніма Стройновського, якого за заповітом поховали в родинній усипальниці Стройновських у місті Горохові.



З 1910 року картина знаходиться в Національному музеї класичного живопису в Нью-Йорку, США, у приватній колекції американського промисловця, фінансиста і мецената Генрі Фріка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автором картини є видатний нідерландський художник Рембрандт. Митець виконав її у 1655 році на полотні олійними фарбами. Розмір картини: висота становить 116,8 сантиметрів, а ширина — 134,9 сантиметрівПро це пише Район.Горохів.Ця історична пам’ятка з 1821 до 1834 року (за іншими даними з 1815 до 1821 року) була найціннішою прикрасою картинної галереї у місцевому палаці-резиденції графа Валеріана Стройновського в Горохові, а з 1821 року — Валерії Тарновської, його дочки, спадкоємниці горохівського маєтку.Тодішній власник міста успадкував витвір мистецтва від свого брата, віленського єпископа, першого ректора Віленського університету Ієроніма Стройновського, якого за заповітом поховали в родинній усипальниці Стройновських у місті Горохові.З 1910 року картина знаходиться в Національному музеї класичного живопису в Нью-Йорку, США, у приватній колекції американського промисловця, фінансиста і мецената Генрі Фріка.

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