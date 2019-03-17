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Керівник Укрпошти отримає майже 2 млн зарплати

Керівник Укрпошти отримає майже 2 млн зарплати
Голова Укрпошти Ігор Смілянський у 2020 році отримає майже 1,9 млн грн заробітної плати.

Про це пишуть Факти.

З них 716 463 гривень 30 копійок – посадовий оклад, 693 843 гривні – щомісячна премія, 456 502 гривні – інші виплати передбачені законодавством.

Річна зарплата Смілянського за останні роки збільшувалася таким чином:

• 2018 — 571 966 грн/рік.
• 2019 — 1 427 666 грн/рік.
• 2020 — 1 886 808 грн/рік.


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Теги: укрпошта, зарплата, керівник
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