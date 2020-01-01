Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 11 січня
Сьогодні, 09:25
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.779, а продаж – 24.248.
Євро при купівлі становить – 26.188, продажу – 26.934.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.713, продаж – 6.388.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 26.188, продажу – 26.934.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.713, продаж – 6.388.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 11 січня
Сьогодні, 09:25
Чому треба провести час з сім'єю та розпалити багаття на подвір'ї: традиції і прикмети 11 січня
Сьогодні, 09:18
Медіа