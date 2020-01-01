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Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 11 січня

Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 11 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.779, а продаж – 24.248.

Євро при купівлі становить – 26.188, продажу – 26.934.

Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.713, продаж – 6.388.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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