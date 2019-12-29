Чому треба провести час з сім'єю та розпалити багаття на подвір'ї: традиції і прикмети 11 січня
Сьогодні, 09:18
11 січня вшановують пам'ять 14 тисяч вбитих немовлят, за смерть яких розпорядився цар Ірод для того, щоб виявити і умертвити немовля Ісуса Христа.
Про це повідомляє 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Іван, Марк, Наталя.
Народні прикмети на 11 січня
– Падає лапатий сніг – чекайте на відлигу.
– Якщо ліс шумить, то незабаром почнуться теплі дні.
– Якщо дме північний вітер, а на небі немає хмар, то незабаром прийдуть сильні морози.
– Низькі хмари віщують суворі холоди.
– Мерехтливі зірки на небі – до холодів.
– Якщо 11 січня тепло, то і весна теж буде теплою.
Що можна робити 11 січня
1. Цей день треба провести зі своєю сім'єю. За повір'ям, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
2. Якщо розпалити багаття на подвір'ї, то таким чином ви позбудетеся всіх неприємностей і прикрощів.
Що не можна робити 11 січня
1. День Йосипа Обручника дуже негативний, тому в темний час доби не можна виходити з дому.
2. У цей день не можна сваритися з близькими та родичами.
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Про це повідомляє 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Іван, Марк, Наталя.
Народні прикмети на 11 січня
– Падає лапатий сніг – чекайте на відлигу.
– Якщо ліс шумить, то незабаром почнуться теплі дні.
– Якщо дме північний вітер, а на небі немає хмар, то незабаром прийдуть сильні морози.
– Низькі хмари віщують суворі холоди.
– Мерехтливі зірки на небі – до холодів.
– Якщо 11 січня тепло, то і весна теж буде теплою.
Що можна робити 11 січня
1. Цей день треба провести зі своєю сім'єю. За повір'ям, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
2. Якщо розпалити багаття на подвір'ї, то таким чином ви позбудетеся всіх неприємностей і прикрощів.
Що не можна робити 11 січня
1. День Йосипа Обручника дуже негативний, тому в темний час доби не можна виходити з дому.
2. У цей день не можна сваритися з близькими та родичами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
І ще є повір'я: якщо розпалити багаття - чекай на муніципалів ;-)))
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