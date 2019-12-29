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Чому треба провести час з сім'єю та розпалити багаття на подвір'ї: традиції і прикмети 11 січня

Чому треба провести час з сім'єю та розпалити багаття на подвір'ї: традиції і прикмети 11 січня
11 січня вшановують пам'ять 14 тисяч вбитих немовлят, за смерть яких розпорядився цар Ірод для того, щоб виявити і умертвити немовля Ісуса Христа.

Про це повідомляє 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Іван, Марк, Наталя.

Народні прикмети на 11 січня

– Падає лапатий сніг – чекайте на відлигу.

– Якщо ліс шумить, то незабаром почнуться теплі дні.

– Якщо дме північний вітер, а на небі немає хмар, то незабаром прийдуть сильні морози.

– Низькі хмари віщують суворі холоди.

– Мерехтливі зірки на небі – до холодів.

– Якщо 11 січня тепло, то і весна теж буде теплою.

Що можна робити 11 січня

1. Цей день треба провести зі своєю сім'єю. За повір'ям, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

2. Якщо розпалити багаття на подвір'ї, то таким чином ви позбудетеся всіх неприємностей і прикрощів.

Що не можна робити 11 січня

1. День Йосипа Обручника дуже негативний, тому в темний час доби не можна виходити з дому.

2. У цей день не можна сваритися з близькими та родичами.




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Теги: свято, традиції, прикмети
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Коментарі 1
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І ще є повір'я: якщо розпалити багаття - чекай на муніципалів ;-)))
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