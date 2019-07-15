На трасі «Київ-Чоп» – жахлива аварія за участю чотирьох автівок. ФОТО





Автопригода трапилась 11 січня о 05:08 ранку, - пише



Рятувальники міста Дубно за допомогою спецобладнання витягнули водіїв автомобілів DODGE та Renault Duster та передали працівникам "швидкої".



"Усі обставини цієї події встановлює поліція", -повідомив речник ГУ ДСНС в Рівненській області Дмитро Мельник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: DODGE, Chevrolet Niva, Renault Duster, Renault Trafic.Автопригода трапилась 11 січня о 05:08 ранку, - пише Рівне вечірнє Рятувальники міста Дубно за допомогою спецобладнання витягнули водіїв автомобілів DODGE та Renault Duster та передали працівникам "швидкої"."Усі обставини цієї події встановлює поліція", -повідомив речник ГУ ДСНС в Рівненській області

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