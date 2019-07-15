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На трасі «Київ-Чоп» – жахлива аварія за участю чотирьох автівок. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» – жахлива аварія за участю чотирьох автівок. ФОТО
На автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів: DODGE, Chevrolet Niva, Renault Duster, Renault Trafic.

Автопригода трапилась 11 січня о 05:08 ранку, - пише Рівне вечірнє.

Рятувальники міста Дубно за допомогою спецобладнання витягнули водіїв автомобілів DODGE та Renault Duster та передали працівникам "швидкої".

"Усі обставини цієї події встановлює поліція", -повідомив речник ГУ ДСНС в Рівненській області Дмитро Мельник.

На трасі «Київ-Чоп» – жахлива аварія за участю чотирьох автівок. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» – жахлива аварія за участю чотирьох автівок. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» – жахлива аварія за участю чотирьох автівок. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» – жахлива аварія за участю чотирьох автівок. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» – жахлива аварія за участю чотирьох автівок. ФОТО

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Теги: Київ, Чоп, аварія
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