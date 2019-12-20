Луцькі будинки, мешканці яких тиждень мерзли в квартирах, – із теплом
Сьогодні, 09:40
У Луцьку відновили теплопостачання на мережі, що на вулиці Мамсурова.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Нагадаємо, 5 січня на тепловій мережі на вулиці Мамсурова, яка знаходиться в аварійному стані, стався черговий витік теплоносія. Через це декілька будинків залишилися без опалення.
Після завершення заміни аварійної ділянки відновили теплопостачання житлових будинків на вул. Мамсурова, 5, 7 та вул. Ковпака 3, 5, 15.
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Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Нагадаємо, 5 січня на тепловій мережі на вулиці Мамсурова, яка знаходиться в аварійному стані, стався черговий витік теплоносія. Через це декілька будинків залишилися без опалення.
Після завершення заміни аварійної ділянки відновили теплопостачання житлових будинків на вул. Мамсурова, 5, 7 та вул. Ковпака 3, 5, 15.
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