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Луцькі будинки, мешканці яких тиждень мерзли в квартирах, – із теплом

Луцькі будинки, мешканці яких тиждень мерзли в квартирах, – із теплом
У Луцьку відновили теплопостачання на мережі, що на вулиці Мамсурова.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

Нагадаємо, 5 січня на тепловій мережі на вулиці Мамсурова, яка знаходиться в аварійному стані, стався черговий витік теплоносія. Через це декілька будинків залишилися без опалення.

Після завершення заміни аварійної ділянки відновили теплопостачання житлових будинків на вул. Мамсурова, 5, 7 та вул. Ковпака 3, 5, 15.

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Теги: опалення, тепло, Луцьк
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