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Колишньому волинському «беркутівцю», який служить у Криму, повідомили про підозру у державній зраді

Колишньому волинському «беркутівцю», який служить у Криму, повідомили про підозру у державній зраді
Колишньому працівнику спецпідрозділу «Беркут» УМВС України повідомили про підозру у державній зраді.

Встановили, що правоохоронець у березні-квітні 2014 року, під час збройної агресії Російської Федерації проти України та анексії Автономної Республіки Крим, вступив на службу до утвореного згідно законодавства РФ спеціального підрозділу внутрішніх військ Управління Міністерства внутрішніх справ РФ у Севастополі – загону міліції особливого призначення «Беркут» (у подальшому – Управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ у Севастополі), де проходить службу і тепер на керівних посадах.

Окрім того, у соціальній мережі «Вконтакте» під вигаданим ім’ям він розмістив низку дописів, які містять заклики до зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, поєднані із розпалюванням національної ворожнечі.

Ексберкутівцю повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів.

Триває досудове розслідування.

Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.




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Теги: Волинь, беркутівець
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