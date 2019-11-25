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Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО

Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО
Відома луцька художниця Тетяна Мялковська вийшла заміж.

Щасливою звісткою вона поділилася на своїй сторінці у facebook.

Обмінялися обручками закохані у колі рідних та друзів. Тетяна Мялковська одягнула не білу помпезну сукню, а класичну червону. Її обранець - джинси, блакитну сорочку і картатий піджак.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає пару та бажає довгих і щасливих років життя!
Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО
Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО
Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО
Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО
Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО
Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО

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Теги: одруження, обручки, Мялковська
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