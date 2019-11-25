Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Відома луцька художниця Тетяна Мялковська вийшла заміж.
Щасливою звісткою вона поділилася на своїй сторінці у facebook.
Обмінялися обручками закохані у колі рідних та друзів. Тетяна Мялковська одягнула не білу помпезну сукню, а класичну червону. Її обранець - джинси, блакитну сорочку і картатий піджак.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає пару та бажає довгих і щасливих років життя!
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Щасливою звісткою вона поділилася на своїй сторінці у facebook.
Обмінялися обручками закохані у колі рідних та друзів. Тетяна Мялковська одягнула не білу помпезну сукню, а класичну червону. Її обранець - джинси, блакитну сорочку і картатий піджак.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає пару та бажає довгих і щасливих років життя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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