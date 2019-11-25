Відома луцька художниця вийшла заміж. ФОТО

Тетяна Мялковська вийшла заміж.



Щасливою звісткою вона поділилася на своїй сторінці у facebook.



Обмінялися обручками закохані у колі рідних та друзів. Тетяна Мялковська одягнула не білу помпезну сукню, а класичну червону. Її обранець - джинси, блакитну сорочку і картатий піджак.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає пару та бажає довгих і щасливих років життя!



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