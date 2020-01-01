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У Смолигові Луцького району – смертельна аварія

У Смолигові Луцького району – смертельна аварія
Учора, 10 січня, на автодорозі у селі Смолигів Луцького району легковик Volkswagen Passat на смерть збив пішохода. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Автопригода трапилася ввечері. За кермом легковика перебував 29-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 50-річного жителя Луцького району, котрий переходив проїжджу частину.

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого слідчі з’ясують усі обставини автопригоди.

Фото ілюстративне

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Теги: аварія, Смолигів
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