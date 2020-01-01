У Смолигові Луцького району – смертельна аварія





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Автопригода трапилася ввечері. За кермом легковика перебував 29-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 50-річного жителя Луцького району, котрий переходив проїжджу частину.



Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого слідчі з’ясують усі обставини автопригоди.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 10 січня, на автодорозі у селі Смолигів Луцького району легковик Volkswagen Passat на смерть збив пішохода. Поліція з’ясовує обставини трагедії.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Автопригода трапилася ввечері. За кермом легковика перебував 29-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 50-річного жителя Луцького району, котрий переходив проїжджу частину.Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого слідчі з’ясують усі обставини автопригоди.

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