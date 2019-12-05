У Луцьку діти загиблих Героїв колядою збирають гроші для військових
Сьогодні, 18:40
У Луцьку «Діти небесного легіону» допомагають військовим. Діти колядують, а кошти передають тим, хто перебуває на лікуванні у військовому госпіталі.
Про це для АрміяInform пише Олексій Мосейченок.
Зауважимо, що «Діти небесного легіону» – волонтерський проєкт, в якому беруть участь діти з Волині, чиї батьки загинули на російсько-українській війні чи Майдані. Цього разу вони приїхали до військового госпіталю Луцька, щоб сповістити воїнів про світле свято Різдва Христового. У програмі виступу були традиційна коляда та сучасні пісні.
Як повідомив координатор волонтерського руху «Меценати для солдата» Руслан Теліпський, діти самі зголосилися приїхати в Луцьк, щоб привітати пацієнтів і медперсонал шпиталю з різдвяними святами. Також маленькі благодійники завітали з колядками до меценатів і партнерів проєкту, аби зібрати кошти для тих, хто перебуває на лікуванні у медичному закладі.
«Ми знаємо, що тут є хлопці поранені. І про нещодавню пожежу теж знаємо, тож вирішили допомогти. На сьогодні під нашою опікою понад 250 таких діток, ми намагаємося виховувати в них соціальну та патріотичну складову. Від їхньої творчості та любові теж може залежати допомога захисникам України», – розповів Руслан Теліпський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це для АрміяInform пише Олексій Мосейченок.
Зауважимо, що «Діти небесного легіону» – волонтерський проєкт, в якому беруть участь діти з Волині, чиї батьки загинули на російсько-українській війні чи Майдані. Цього разу вони приїхали до військового госпіталю Луцька, щоб сповістити воїнів про світле свято Різдва Христового. У програмі виступу були традиційна коляда та сучасні пісні.
Як повідомив координатор волонтерського руху «Меценати для солдата» Руслан Теліпський, діти самі зголосилися приїхати в Луцьк, щоб привітати пацієнтів і медперсонал шпиталю з різдвяними святами. Також маленькі благодійники завітали з колядками до меценатів і партнерів проєкту, аби зібрати кошти для тих, хто перебуває на лікуванні у медичному закладі.
«Ми знаємо, що тут є хлопці поранені. І про нещодавню пожежу теж знаємо, тож вирішили допомогти. На сьогодні під нашою опікою понад 250 таких діток, ми намагаємося виховувати в них соціальну та патріотичну складову. Від їхньої творчості та любові теж може залежати допомога захисникам України», – розповів Руслан Теліпський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Співак з Луцька MONATIK виступатиме на російському шоу
Сьогодні, 19:15
На Волині «накрили» понад 170 ігрових закладів
Сьогодні, 19:05
У Луцьку діти загиблих Героїв колядою збирають гроші для військових
Сьогодні, 18:40
Медіа