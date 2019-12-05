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У Луцьку діти загиблих Героїв колядою збирають гроші для військових

У Луцьку діти загиблих Героїв колядою збирають гроші для військових
У Луцьку «Діти небесного легіону» допомагають військовим. Діти колядують, а кошти передають тим, хто перебуває на лікуванні у військовому госпіталі.

Про це для АрміяInform пише Олексій Мосейченок.

Зауважимо, що «Діти небесного легіону» – волонтерський проєкт, в якому беруть участь діти з Волині, чиї батьки загинули на російсько-українській війні чи Майдані. Цього разу вони приїхали до військового госпіталю Луцька, щоб сповістити воїнів про світле свято Різдва Христового. У програмі виступу були традиційна коляда та сучасні пісні.

Як повідомив координатор волонтерського руху «Меценати для солдата» Руслан Теліпський, діти самі зголосилися приїхати в Луцьк, щоб привітати пацієнтів і медперсонал шпиталю з різдвяними святами. Також маленькі благодійники завітали з колядками до меценатів і партнерів проєкту, аби зібрати кошти для тих, хто перебуває на лікуванні у медичному закладі.

У Луцьку діти загиблих Героїв колядою збирають гроші для військових


«Ми знаємо, що тут є хлопці поранені. І про нещодавню пожежу теж знаємо, тож вирішили допомогти. На сьогодні під нашою опікою понад 250 таких діток, ми намагаємося виховувати в них соціальну та патріотичну складову. Від їхньої творчості та любові теж може залежати допомога захисникам України», – розповів Руслан Теліпський.


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Теги: коляда, госпіталь, Руслан Теліпський, Луцьк
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