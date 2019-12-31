Співак з Луцька MONATIK виступатиме на російському шоу
Сьогодні, 19:15
Співак з Луцька MONATIK візьме участь у російському конкурсі "Пісня року".
Про це повідомляють Факти ICTV.
Російське шоу "Пісня року", яке проходитиме у Штутгарті (Німеччина), оголосило лайн-ап концерту. Цікаво, що у програмі шоу зазначають чималий список українських артистів, зокрема, Світлану Лободу, MONATIKа, Время и Стекло та Софію Ротару.
Список артистів, які заспівають на "Пісні року" 15 лютого:
Софія Ротару;
LOBODA;
Стас Михайлов;
Тіма Білоруських;
Поліна Гагаріна;
MONATIK;
Ігор Ніколаєв;
Діана Арбеніна;
Ірина Дубцова;
Время и Стекло;
Стас П’єха;
Zivert;
Mot.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Російське шоу "Пісня року", яке проходитиме у Штутгарті (Німеччина), оголосило лайн-ап концерту. Цікаво, що у програмі шоу зазначають чималий список українських артистів, зокрема, Світлану Лободу, MONATIKа, Время и Стекло та Софію Ротару.
Список артистів, які заспівають на "Пісні року" 15 лютого:
Софія Ротару;
LOBODA;
Стас Михайлов;
Тіма Білоруських;
Поліна Гагаріна;
MONATIK;
Ігор Ніколаєв;
Діана Арбеніна;
Ірина Дубцова;
Время и Стекло;
Стас П’єха;
Zivert;
Mot.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Співак з Луцька MONATIK виступатиме на російському шоу
Сьогодні, 19:15
На Волині «накрили» понад 170 ігрових закладів
Сьогодні, 19:05
Медіа