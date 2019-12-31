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Співак з Луцька MONATIK виступатиме на російському шоу

Співак з Луцька MONATIK виступатиме на російському шоу
Співак з Луцька MONATIK візьме участь у російському конкурсі "Пісня року".

Про це повідомляють Факти ICTV.

Російське шоу "Пісня року", яке проходитиме у Штутгарті (Німеччина), оголосило лайн-ап концерту. Цікаво, що у програмі шоу зазначають чималий список українських артистів, зокрема, Світлану Лободу, MONATIKа, Время и Стекло та Софію Ротару.

Список артистів, які заспівають на "Пісні року" 15 лютого:
Софія Ротару;
LOBODA;
Стас Михайлов;
Тіма Білоруських;
Поліна Гагаріна;
MONATIK;
Ігор Ніколаєв;
Діана Арбеніна;
Ірина Дубцова;
Время и Стекло;
Стас П’єха;
Zivert;
Mot.

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Теги: MONATIK, Пісня року
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