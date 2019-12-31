Співак з Луцька MONATIK виступатиме на російському шоу





Про це повідомляють



Російське шоу "Пісня року", яке проходитиме у Штутгарті (Німеччина), оголосило лайн-ап концерту. Цікаво, що у програмі шоу зазначають чималий список українських артистів, зокрема, Світлану Лободу, MONATIKа, Время и Стекло та Софію Ротару.



Список артистів, які заспівають на "Пісні року" 15 лютого:

Софія Ротару;

LOBODA;

Стас Михайлов;

Тіма Білоруських;

Поліна Гагаріна;

MONATIK;

Ігор Ніколаєв;

Діана Арбеніна;

Ірина Дубцова;

Время и Стекло;

Стас П’єха;

Zivert;

Mot.



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