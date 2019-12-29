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На Волині вкрали джип експоліцейського з коштовностями на 3 мільйони гривень

На Волині вкрали джип експоліцейського з коштовностями на 3 мільйони гривень
У Володимирі-Волинському викрали автомобіль, де були ювелірні вироби на 3 мільйони гривень.

Трапилося це 11 січня о 6:20, інформує Володимирмедіа.

Випадок трапився на вулиці Басараб. Господар будинку, колишній поліцейський, який являється власником ювелірних магазинів у Шацьку та Горохові виїхав на джипі з подвір’я і залишив його заведеним на дорозі, а сам пішов замикати гараж. У салоні знаходились ювелірні вироби, орієнтовна вартість яких – 3 мільйони гривень.

Скориставшись моментом, невідома особа сіла за кермо і на шаленій швидкості рушила з місця.

О 9:20 іномарку виявили біля церкви у селі Верба.

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Теги: викрадення, джип, коштовності
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