На Волині вкрали джип експоліцейського з коштовностями на 3 мільйони гривень
Сьогодні, 11:10
У Володимирі-Волинському викрали автомобіль, де були ювелірні вироби на 3 мільйони гривень.
Трапилося це 11 січня о 6:20, інформує Володимирмедіа.
Випадок трапився на вулиці Басараб. Господар будинку, колишній поліцейський, який являється власником ювелірних магазинів у Шацьку та Горохові виїхав на джипі з подвір’я і залишив його заведеним на дорозі, а сам пішов замикати гараж. У салоні знаходились ювелірні вироби, орієнтовна вартість яких – 3 мільйони гривень.
Скориставшись моментом, невідома особа сіла за кермо і на шаленій швидкості рушила з місця.
О 9:20 іномарку виявили біля церкви у селі Верба.
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Трапилося це 11 січня о 6:20, інформує Володимирмедіа.
Випадок трапився на вулиці Басараб. Господар будинку, колишній поліцейський, який являється власником ювелірних магазинів у Шацьку та Горохові виїхав на джипі з подвір’я і залишив його заведеним на дорозі, а сам пішов замикати гараж. У салоні знаходились ювелірні вироби, орієнтовна вартість яких – 3 мільйони гривень.
Скориставшись моментом, невідома особа сіла за кермо і на шаленій швидкості рушила з місця.
О 9:20 іномарку виявили біля церкви у селі Верба.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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