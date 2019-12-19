Зловили серійного злодія, який обкрадав будинки волинян
Сьогодні, 11:25
У Локачинському районі поліція викрила серійного злодія.
Правопорушник, не судимий 19-річний житель Локачинського району, скоював крадіжки з будинків та господарських споруд односельців, - пише ГУНП у Волинській області.
Погорів молодик на крадіжці з магазину. Викрадені речі, крім продуктів харчування, поліція вилучила.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Зловмисник обґрунтовано підозрюється у вчиненні п’яти крадіжок майна громадян. Йому загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.
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Правопорушник, не судимий 19-річний житель Локачинського району, скоював крадіжки з будинків та господарських споруд односельців, - пише ГУНП у Волинській області.
Погорів молодик на крадіжці з магазину. Викрадені речі, крім продуктів харчування, поліція вилучила.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Зловмисник обґрунтовано підозрюється у вчиненні п’яти крадіжок майна громадян. Йому загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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