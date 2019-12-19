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Зловили серійного злодія, який обкрадав будинки волинян

Зловили серійного злодія, який обкрадав будинки волинян
У Локачинському районі поліція викрила серійного злодія.

Правопорушник, не судимий 19-річний житель Локачинського району, скоював крадіжки з будинків та господарських споруд односельців, - пише ГУНП у Волинській області.

Погорів молодик на крадіжці з магазину. Викрадені речі, крім продуктів харчування, поліція вилучила.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмисник обґрунтовано підозрюється у вчиненні п’яти крадіжок майна громадян. Йому загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.

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Теги: злодій, крадіжка
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