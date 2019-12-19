Зловили серійного злодія, який обкрадав будинки волинян





Правопорушник, не судимий 19-річний житель Локачинського району, скоював крадіжки з будинків та господарських споруд односельців, - пише ГУНП у Волинській області.



Погорів молодик на крадіжці з магазину. Викрадені речі, крім продуктів харчування, поліція вилучила.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Зловмисник обґрунтовано підозрюється у вчиненні п’яти крадіжок майна громадян. Йому загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.



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