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На Волині – аномальне тепло

На Волині – аномальне тепло
Синоптики прогнозують рекордно високу температуру повітря в Україні – до 9 градусів тепла. На Волині ж максимальний показник найближчими днями становитиме +7 градусів тепла.

Про це 12 каналу розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, середньодобова температура повітря в січні з 1981 по 2010 роки становила 5 градусів морозу. А от середина зими 2020-го значно тепліша – нині цей показник становить 2-3 градуси тепла.

Такі зміни пояснюють глобальним потеплінням, яке торкнулося усієї земної кулі: середньорічна температура за останні 100 років збільшилася на 0,8 градуса. На Волині зміни ще більш різкі: за останні 15 років цей показник зріс на 2 градуси.

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Теги: погода, потепління
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