Чорні скриньки зі збитого Іраном літака МАУ розшифрує Франція





Про це вранці 11 січня заявив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар, - повідомляє



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Людський фактор»: Іран визнав, що помилково збив український літак МАУ



"Записи чорної скриньки українського авіалайнера, який зазнав аварії біля Тегерана 15 січня передадуть французькій стороні",– йдеться у повідомленні.



Резаєфар каже: Іран використовував усі свої засоби для вивчення вмісту чорної скриньки, однак країні не вистачає необхідної технології для її розшифровки.



Іран просив у Канади, Франції і США надати своє програмне і апаратне забезпечення для розшифрування чорної скриньки. Втім, як кажуть у Тегерані, ці країни не відгукнулися на прохання.



Нагадаємо, що вранці 8 січня у



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Іран ракетами атакував дві американські бази в Іраку.



Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бортові самописці зі збитого над Тегераном українського літака передадуть для розшифрування Франції. Ірану не вистачає необхідних технологій, аби провести таку експертизу.Про це вранці 11 січня заявив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар, - повідомляє 24 канал з посиланням на IRNA."Записи чорної скриньки українського авіалайнера, який зазнав аварії біля Тегерана 15 січня передадуть французькій стороні",– йдеться у повідомленні.Резаєфар каже: Іран використовував усі свої засоби для вивчення вмісту чорної скриньки, однак країні не вистачає необхідної технології для її розшифровки.Іран просив у Канади, Франції і США надати своє програмне і апаратне забезпечення для розшифрування чорної скриньки. Втім, як кажуть у Тегерані, ці країни не відгукнулися на прохання.Нагадаємо, що вранці 8 січня у країнський літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана . 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Іран ракетами атакував дві американські бази в Іраку.Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію