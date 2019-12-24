На кордоні з Польщею застрягло майже 700 автівок
Сьогодні, 12:30
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею станом на 12.00 стоять 675 автомобілів.
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Так, черги на кордоні з Республікою Польщею:
"Ягодин" - 20;
“Устилуг” – 20;
“Угринів” – 10;
“Рава-Руська” – 90;
“Грушів” – 90;
“Смільниця” – 35;
“Шегині” - 140;
“Краковець” – 270.
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Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Так, черги на кордоні з Республікою Польщею:
"Ягодин" - 20;
“Устилуг” – 20;
“Угринів” – 10;
“Рава-Руська” – 90;
“Грушів” – 90;
“Смільниця” – 35;
“Шегині” - 140;
“Краковець” – 270.
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