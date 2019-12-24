На кордоні з Польщею застрягло майже 700 автівок





Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



Так, черги на кордоні з Республікою Польщею:

"Ягодин" - 20;

“Устилуг” – 20;

“Угринів” – 10;

“Рава-Руська” – 90;

“Грушів” – 90;

“Смільниця” – 35;

“Шегині” - 140;

“Краковець” – 270.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею станом на 12.00 стоять 675 автомобілів.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Так, черги на кордоні з Республікою Польщею:"Ягодин" - 20;“Устилуг” – 20;“Угринів” – 10;“Рава-Руська” – 90;“Грушів” – 90;“Смільниця” – 35;“Шегині” - 140;“Краковець” – 270.

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