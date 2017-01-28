На Волині злодій-рецидивіст «обчистив» приватне підприємство





Про це повідомляє



Співробітники кримінальної поліції Нововолинського відділення поліції встановили причетність раніше судимого 31-річного місцевого жителя до вчинення трьох крадіжок. Зловмисник обікрав місцеве підприємство та скоїв дві квартирні крадіжки.



Йому повідомили про підозру у вчиненні трьох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням.



Також, учора, 10 січня, 20-річний місцевий мешканець викрав із помешкання однолітка у Нововолинську 2 тисячі гривень. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його. До слова, хлопець раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Правопорушник обґрунтовано підозрюється до скоєння інших крадіжок на території міста.



Слідчі Нововолинського відділення поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.



Обох зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську протягом доби поліція затримала двох серійних грабіжників.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області. Співробітники кримінальної поліції Нововолинського відділення поліції встановили причетність раніше судимого 31-річного місцевого жителя до вчинення трьох крадіжок. Зловмисник обікрав місцеве підприємство та скоїв дві квартирні крадіжки.Йому повідомили про підозру у вчиненні трьох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням.Також, учора, 10 січня, 20-річний місцевий мешканець викрав із помешкання однолітка у Нововолинську 2 тисячі гривень. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його. До слова, хлопець раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Правопорушник обґрунтовано підозрюється до скоєння інших крадіжок на території міста.Слідчі Нововолинського відділення поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.Обох зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію