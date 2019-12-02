В українських школах з'явиться нова посада



допомагатиме старшокласникам у виборі майбутньої професії. Серед обов'язків радника буде, зокрема, пояснення тої чи іншої спеціальності, її специфіка та можливості.



Про це повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передає



За її словами, учні часто обирають не те, чим би насправді хотіли займатися, але усвідомлюють це надто пізно і марнують свій час. Міністерка уточнила, що майбутні абітурієнти повинні мати можливість свідомо зрозуміти, які є професії та освітні можливості. На думку Новосад, школярам слід свідомо обирати університет і спеціальність.



"Тому ми починаємо працювати над професійною орієнтацією у школах. Зокрема, хочемо зробити введення в професію, розповідати про спеціальності. Це повинно бути невід'ємною частиною програми. І починати треба десь у шостому-дев'ятому класі", - пояснила Новосад.



Перераховані вище обов'язки будуть виконувати так звані "кар'єрні радники". Новосад додала, що працедавці готові приходити на лекції у школи, щоб поділитися з учнями можливостями й перспективами їхніх професій.



"Наприклад, є IT-компанії. Вони можуть і хочуть приходити в школу та розповідати, як в них влаштований процес та для чого успішному "айтішнику" із заробітком три-чотири тисячі доларів вивчати математику. Таким чином треба показувати зв’язок між знаннями окремих предметів і подальшими можливостями отримувати достойну заробітну плату" - підсумувала Новосад.

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