На вимогу хоча б одного пасажира волинські перевізники змушені вимикати російську «попсу»
Сьогодні, 13:10
У Волинській облдержадміністрації переконують, що перевізникам, які обслуговують приміські та міжміські маршрути загального користування в області, направили листи з проханням змінити музичний репертуар та унеможливити звучання російський пісень.
Про це йдеться у відповіді на запит депутата обласної ради Юрія Поліщука, повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.
У виконавчій владі області відповіли, що управління транспорту та інфраструктури направило перевізникам листи з рекомендаціями щодо вжиття заходів, спрямованих на зміну музичного репертуару під час виконання перевезень на маршрутах, та проведення роз'яснювальної роботи з водіями транспортних засобів щодо недопущення під час руху автобусів по маршрутах звучання пісень, вироблених у Російській Федерації.
Окрім того, одним із пунктів договору про організацію перевезень пасажирів на маршрутах загального користування у Волинській області передбачено обов'язок водія вимикнути музику на вимогу хоча б одного пасажира.
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Про це йдеться у відповіді на запит депутата обласної ради Юрія Поліщука, повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.
У виконавчій владі області відповіли, що управління транспорту та інфраструктури направило перевізникам листи з рекомендаціями щодо вжиття заходів, спрямованих на зміну музичного репертуару під час виконання перевезень на маршрутах, та проведення роз'яснювальної роботи з водіями транспортних засобів щодо недопущення під час руху автобусів по маршрутах звучання пісень, вироблених у Російській Федерації.
Окрім того, одним із пунктів договору про організацію перевезень пасажирів на маршрутах загального користування у Волинській області передбачено обов'язок водія вимикнути музику на вимогу хоча б одного пасажира.
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