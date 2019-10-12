Український мікроавтобус з пасажирами в Росії потрапив в аварію: є загиблі
Сьогодні, 13:26
В Орловській області РФ сталася ДТП за участю мікроавтобуса і автомобіля Renault Megane.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на ДІБДР Росії, передає "ТСН".
"На 400-му км автодороги "Крим" водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сім пасажирів - громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу, призначену для зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Renault Megane, що рухався в зустрічному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП водій і пасажир Renault Megane і один пасажир Mercedes-Benz загинули, також були травмовані водій і шість пасажирів Mercedes.
Наразі всі постраждалі госпіталізовані, причини аварії встановлюються.
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Про це повідомляє ТАСС із посиланням на ДІБДР Росії, передає "ТСН".
"На 400-му км автодороги "Крим" водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сім пасажирів - громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу, призначену для зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Renault Megane, що рухався в зустрічному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП водій і пасажир Renault Megane і один пасажир Mercedes-Benz загинули, також були травмовані водій і шість пасажирів Mercedes.
Наразі всі постраждалі госпіталізовані, причини аварії встановлюються.
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