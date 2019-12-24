Луцька лікарка розповіла, чи безпечно робити щеплення дитині індійською вакциною

Андрій Покровський, організував захід «Що ви не знали про вакцинацію».



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За підтримки громадської організації «Батьки за вакцинацію» лучани мали можливість безкоштовно отримати відповіді на запитання та отримати інформацію від фахівців. Захід відбувся у п’ятницю, 10 січня, у розважальному центрі «Промінь».



Допоки діти розважалися у «Смугастому носорозі», їхні батьки з цікавістю слухали медиків. Про безпеку, якість вакцин та важливість обов’язкових щеплень розповіла сімейна лікарка Мар'яна Дмитрук.



Зокрема вона наголосила на тому, що інформацію про вакцини потрібно шукати лише з експертних джерел.



«На сайті державного експертного центру МОЗ України є інформація про всі вакцини, а також інформація про реакції та побічні ефекти. А загалом є багато лабораторій у світі, які контролюють якість і безпеку вакцини. Вони є на сайті ВОЗ. Там йдеться про глобальну безпеку всіх вакцин, наведені різноманітні дослідження, оцінюються побічні ефекти. Також існує програма ВОЗ з міжнародного контролю за ліками, національні центри фармаконагляду, глобальні консультативні комітети з фармаконагляду і безпеки вакцини. 30 % фейкової інформації про вакцини було запощено або з російських сайтів, або від російських користувачів», – зауважила лікарка.



Лучанка Наталія Воскресенська на захід прийшла, аби почути відповіді про те, чи можна довіряти індійським вакцинам та чому в Україні менше обов’язкових щеплень, ніж у Європі.



Мар'яна Дмитрук зауважила, що своїм пацієнтам вона рекомендує індійську вакцину, адже вона нічим не відрізняється від європейських.



«Обов’язкове щеплення можна проводити державною вакциною, а гроші берегти для рекомендованих і додаткових. Найбільший завод, який виробляє вакцини, є індійський. Вони самі проводять дослідження. Зараз тестують вакцину від ротавірусу. Індійські вакцини сертифіковані лабораторіями ВОЗ», – розповіла експерт.



Зазначила, що у Європі та Україні різні епідеміологічні ситуації. В Україні зараз 10 обов’язкових вакцин, вартість яких оплачується державою. А в більшості європейських країн це 16 вакцин. У нас планується введення вакцини від пневмококової інфекції.



Не оминули увагою і міфи про вакцинацію. Лікарка розповіла й про те, як перевірити правильність дотримання холодового ланцюга і цим самим упевнитися, що вакцина не зашкодить.



«На ампулі з вакциною є кружечок і всередині квадратик, які повинні бути різних кольорів. Якщо квадрат світліший за кружечок, то холодовий ланцюг було дотримано», – пояснила Мар'яна Дмитрук.



Про техніку введення вакцини розповіла та показала медсестра вакцинального кабінету дитячої поліклініки КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Юлія Нагайчук.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход переконаний, що лучани, які отримали відповіді на свої запитання та належну інформацію, зроблять правильні висновки щодо вакцинації.



«Сьогоднішній захід ми проводимо як просвітницький. Аби лучани розуміли, для того, щоб вони менше хворіли, потрібна вакцинація. Але ми не кажемо, що вакцинуватися це добре, чи погано, лучани мають самі сформувати свою думку і приймати рішення. Ми запросили фахівців у цій сфері і свідомих лучан, які хочуть почути з перших вуст, чому потрібно вакцинуватися і які загрози несе не вакцинована особа», – зазначив Михайло Наход.



Він зауважив, що належна система охорони здоров’я є однією із стратегічних цілей Громадянського Руху «СВІДОМІ».



«Охорона здоров’я неможлива тільки завдяки роботі лікарень та поліклінік, наприклад. До охорони здоров’я потрібно підходити комплексно: це профілактика, здоровий спосіб життя та багато інших речей для здоров’я лучан і усієї нації. Ми турбуємося про наше місто і його мешканців, тому реалізовуємо багато інших корисних ініцатив: «Школа свідомого громадянина», заходи стосовно об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», – наголосив співзасновник Громадянського Руху.



Нагадаємо, у 2018 році засновник «СВІДОМИХ» Андрій Покровський подарував Луцькій міській клінічній лікарні ендоскоп. Окрім того, минулого року для комфортної роботи молодшого медичного персоналу закладу було закуплено побутову техніку. Уже кілька років поспіль «СВІДОМІ» проводять для луцьких школярів цикл ток-шоу з антиреклами наркотиків. А зараз, за словами команди Громадянського Руху, вони обговорюють формат співпраці з реабілітаційним центром для воїнів ООС.



Подібний захід «СВІДОМІ» провели вперше. Проте, якщо буде запит лучан, то ініціативу продовжать.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакцинація – одна із тих тем, яка і досі викликає багато запитань. Тому Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є бізнесмен та політик, організував захід «Що ви не знали про вакцинацію».По це повідомляє ІА "Конкурент" За підтримки громадської організації «Батьки за вакцинацію» лучани мали можливість безкоштовно отримати відповіді на запитання та отримати інформацію від фахівців. Захід відбувся у п’ятницю, 10 січня, у розважальному центрі «Промінь».Допоки діти розважалися у «Смугастому носорозі», їхні батьки з цікавістю слухали медиків. Про безпеку, якість вакцин та важливість обов’язкових щеплень розповіла сімейна лікаркаЗокрема вона наголосила на тому, що інформацію про вакцини потрібно шукати лише з експертних джерел.«На сайті державного експертного центру МОЗ України є інформація про всі вакцини, а також інформація про реакції та побічні ефекти. А загалом є багато лабораторій у світі, які контролюють якість і безпеку вакцини. Вони є на сайті ВОЗ. Там йдеться про глобальну безпеку всіх вакцин, наведені різноманітні дослідження, оцінюються побічні ефекти. Також існує програма ВОЗ з міжнародного контролю за ліками, національні центри фармаконагляду, глобальні консультативні комітети з фармаконагляду і безпеки вакцини. 30 % фейкової інформації про вакцини було запощено або з російських сайтів, або від російських користувачів», – зауважила лікарка.Лучанкана захід прийшла, аби почути відповіді про те, чи можна довіряти індійським вакцинам та чому в Україні менше обов’язкових щеплень, ніж у Європі.Мар'яна Дмитрук зауважила, що своїм пацієнтам вона рекомендує індійську вакцину, адже вона нічим не відрізняється від європейських.«Обов’язкове щеплення можна проводити державною вакциною, а гроші берегти для рекомендованих і додаткових. Найбільший завод, який виробляє вакцини, є індійський. Вони самі проводять дослідження. Зараз тестують вакцину від ротавірусу. Індійські вакцини сертифіковані лабораторіями ВОЗ», – розповіла експерт.Зазначила, що у Європі та Україні різні епідеміологічні ситуації. В Україні зараз 10 обов’язкових вакцин, вартість яких оплачується державою. А в більшості європейських країн це 16 вакцин. У нас планується введення вакцини від пневмококової інфекції.Не оминули увагою і міфи про вакцинацію. Лікарка розповіла й про те, як перевірити правильність дотримання холодового ланцюга і цим самим упевнитися, що вакцина не зашкодить.«На ампулі з вакциною є кружечок і всередині квадратик, які повинні бути різних кольорів. Якщо квадрат світліший за кружечок, то холодовий ланцюг було дотримано», – пояснила Мар'яна Дмитрук.Про техніку введення вакцини розповіла та показала медсестра вакцинального кабінету дитячої поліклініки КП «Луцька міська дитяча поліклініка»Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»переконаний, що лучани, які отримали відповіді на свої запитання та належну інформацію, зроблять правильні висновки щодо вакцинації.«Сьогоднішній захід ми проводимо як просвітницький. Аби лучани розуміли, для того, щоб вони менше хворіли, потрібна вакцинація. Але ми не кажемо, що вакцинуватися це добре, чи погано, лучани мають самі сформувати свою думку і приймати рішення. Ми запросили фахівців у цій сфері і свідомих лучан, які хочуть почути з перших вуст, чому потрібно вакцинуватися і які загрози несе не вакцинована особа», – зазначив Михайло Наход.Він зауважив, що належна система охорони здоров’я є однією із стратегічних цілей Громадянського Руху «СВІДОМІ».«Охорона здоров’я неможлива тільки завдяки роботі лікарень та поліклінік, наприклад. До охорони здоров’я потрібно підходити комплексно: це профілактика, здоровий спосіб життя та багато інших речей для здоров’я лучан і усієї нації. Ми турбуємося про наше місто і його мешканців, тому реалізовуємо багато інших корисних ініцатив: «Школа свідомого громадянина», заходи стосовно об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», – наголосив співзасновник Громадянського Руху.Нагадаємо, у 2018 році засновник «СВІДОМИХ» Андрій Покровський подарував Луцькій міській клінічній лікарні ендоскоп. Окрім того, минулого року для комфортної роботи молодшого медичного персоналу закладу було закуплено побутову техніку. Уже кілька років поспіль «СВІДОМІ» проводять для луцьких школярів цикл ток-шоу з антиреклами наркотиків. А зараз, за словами команди Громадянського Руху, вони обговорюють формат співпраці з реабілітаційним центром для воїнів ООС.Подібний захід «СВІДОМІ» провели вперше. Проте, якщо буде запит лучан, то ініціативу продовжать.

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