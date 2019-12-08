Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав велосипед





Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Велосипед «ORBIS» моделі «TOPGUN 260», який коштує близько 2,5 тисяч гривень передали потерпілій.



Нагадаємо, 2 серпня підсудний перебував на території прилеглій до продуктового магазину «7/23» у Луцьку, де і викрав велосипед. У вчиненому щиро розкаявся, збитки потерпілій повністю відшкодував. Просив його не карати та передати під нагляд батька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студента Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею, який викрав велосипед у Луцьку, суд вирішив не карати, а передати під нагляд батьків до повноліття.Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише "Район. Локачі ".Велосипед «ORBIS» моделі «TOPGUN 260», який коштує близько 2,5 тисяч гривень передали потерпілій.Нагадаємо, 2 серпня підсудний перебував на території прилеглій до продуктового магазину «7/23» у Луцьку, де і викрав велосипед. У вчиненому щиро розкаявся, збитки потерпілій повністю відшкодував. Просив його не карати та передати під нагляд батька.

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