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Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав велосипед

Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав велосипед
Студента Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею, який викрав велосипед у Луцьку, суд вирішив не карати, а передати під нагляд батьків до повноліття.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише "Район. Локачі".

Велосипед «ORBIS» моделі «TOPGUN 260», який коштує близько 2,5 тисяч гривень передали потерпілій.

Нагадаємо, 2 серпня підсудний перебував на території прилеглій до продуктового магазину «7/23» у Луцьку, де і викрав велосипед. У вчиненому щиро розкаявся, збитки потерпілій повністю відшкодував. Просив його не карати та передати під нагляд батька.

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Теги: суд, крадіжка, студент, Луцьк
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