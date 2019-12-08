Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав велосипед
Сьогодні, 19:42
Студента Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею, який викрав велосипед у Луцьку, суд вирішив не карати, а передати під нагляд батьків до повноліття.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише "Район. Локачі".
Велосипед «ORBIS» моделі «TOPGUN 260», який коштує близько 2,5 тисяч гривень передали потерпілій.
Нагадаємо, 2 серпня підсудний перебував на території прилеглій до продуктового магазину «7/23» у Луцьку, де і викрав велосипед. У вчиненому щиро розкаявся, збитки потерпілій повністю відшкодував. Просив його не карати та передати під нагляд батька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише "Район. Локачі".
Велосипед «ORBIS» моделі «TOPGUN 260», який коштує близько 2,5 тисяч гривень передали потерпілій.
Нагадаємо, 2 серпня підсудний перебував на території прилеглій до продуктового магазину «7/23» у Луцьку, де і викрав велосипед. У вчиненому щиро розкаявся, збитки потерпілій повністю відшкодував. Просив його не карати та передати під нагляд батька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В українських школах з'явиться нова посада
Сьогодні, 20:20
Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав велосипед
Сьогодні, 19:42
Співак з Луцька MONATIK виступатиме на російському шоу
Сьогодні, 19:15
На Волині «накрили» понад 170 ігрових закладів
Сьогодні, 19:05
Медіа