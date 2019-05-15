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Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО

Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час проведення дводенного фестивалю «Різдво у Луцьку» маленькі майстри та їхні батьки виготовляють із соломи символ міста – янгола, варять свічки та створюють хустки, які колись робили після весілля нареченим.

У перший день дійства 11 січня у приміщенні Палацу культури міста Луцька зібралося чимало рукодільників.

За великим столом із двома копицями «сіна» працює майстриня Катерина Новак, яка розповідає і показує, як із соломи та ниток створити справжнього янгола в людський зріст. Там скупчилося чимало охочих долучитися до процесу.

«Луцьк – місто янголів, тому таку фігуру і обрали, це наш символ міста і Різдва. Коли все буде готово, то фінальною стадією свята буде саме презентація роботи на головній сцені фестивалю», – каже Катерина Новак і додає, що важливо, аби під час виготовлення рукодільники не в’язали вузлів, тому ниткою лише обмотують по колу, це символізує безкінечність і простоту. Майстер клас організований на цілий день, аби впродовж фестивалю усі охочі могли долучатися.

Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО


Поруч із пані Катериною розташувався бджоляр Юрій Міщериков, який щось ретельно перемішує у чайничку на електроплиті. Це - великі шматки воску. Сьогодні він показує, як варити свічки.

Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО


«Для того, аби зробити свічку, віск потрібно розтопити на паровій бані. Нагрівається він до семидесяти градусів і плавиться. Наша громадська організація «Пасічник Волині» долучилася до свята. Тож я виготовляю з гостями свічки, а Галина поруч показує, як в’язати хустки нареченим», – каже Юрій Міщериков.

Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО


Чоловік каже, що Галина Бичков також захоплюється бджолярством, але сьогодні вона демонструє майстерність в іншому мистецтві і на декількох моделях показує правильну технологію старовинних звичаїв.

Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО
Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО

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Теги: «Різдво у Луцьку», Луцьк, майстер клас, янгол
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