Під час фестивалю у Луцьку створюють великого янгола, роблять свічки та хустки. ФОТО

Під час проведення дводенного фестивалю «Різдво у Луцьку» маленькі майстри та їхні батьки виготовляють із соломи символ міста – янгола, варять свічки та створюють хустки, які колись робили після весілля нареченим.У перший день дійства 11 січня у приміщенні Палацу культури міста Луцька зібралося чимало рукодільників.За великим столом із двома копицями «сіна» працює майстриня, яка розповідає і показує, як із соломи та ниток створити справжнього янгола в людський зріст. Там скупчилося чимало охочих долучитися до процесу.«Луцьк – місто янголів, тому таку фігуру і обрали, це наш символ міста і Різдва. Коли все буде готово, то фінальною стадією свята буде саме презентація роботи на головній сцені фестивалю», – каже Катерина Новак і додає, що важливо, аби під час виготовлення рукодільники не в’язали вузлів, тому ниткою лише обмотують по колу, це символізує безкінечність і простоту. Майстер клас організований на цілий день, аби впродовж фестивалю усі охочі могли долучатися.Поруч із пані Катериною розташувався бджоляр, який щось ретельно перемішує у чайничку на електроплиті. Це - великі шматки воску. Сьогодні він показує, як варити свічки.«Для того, аби зробити свічку, віск потрібно розтопити на паровій бані. Нагрівається він до семидесяти градусів і плавиться. Наша громадська організація «Пасічник Волині» долучилася до свята. Тож я виготовляю з гостями свічки, а Галина поруч показує, як в’язати хустки нареченим», – каже Юрій Міщериков.Чоловік каже, щотакож захоплюється бджолярством, але сьогодні вона демонструє майстерність в іншому мистецтві і на декількох моделях показує правильну технологію старовинних звичаїв.