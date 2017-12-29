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Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО

Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
У центрі міста сьогодні, 11 січня, стартував традиційний дводенний етнофестиваль «Різдво у Луцьку».

Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.

Попри мінливу, дощову і зовсім не зимову погоду, охочих послухати колядки зібралося чимало. На майдані лунають унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.

Гостей свята тішать виступи творчих колективів міста Луцька і учасників з-за кордону.

З Білорусі уперше до Луцька приїхав хор народної пісні «Муравушка». З Польщі прибуло відразу два колективи: дитячий «Іскорка» та дорослі – «Анджеєві нотки». О 18:00 передбачений виступ гурту «Mad Heads.UA»

Неподалік сцени організували святковий ярмарок та різдвяні частування, а у приміщенні Палацу культури влаштували низку цікавих майстер-класів.

Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО


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Теги: Різдво у Луцьку, фестиваль, свято
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