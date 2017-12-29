Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 14:42
У центрі міста сьогодні, 11 січня, стартував традиційний дводенний етнофестиваль «Різдво у Луцьку».
Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.
Попри мінливу, дощову і зовсім не зимову погоду, охочих послухати колядки зібралося чимало. На майдані лунають унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.
Гостей свята тішать виступи творчих колективів міста Луцька і учасників з-за кордону.
З Білорусі уперше до Луцька приїхав хор народної пісні «Муравушка». З Польщі прибуло відразу два колективи: дитячий «Іскорка» та дорослі – «Анджеєві нотки». О 18:00 передбачений виступ гурту «Mad Heads.UA»
Неподалік сцени організували святковий ярмарок та різдвяні частування, а у приміщенні Палацу культури влаштували низку цікавих майстер-класів.
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Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.
Попри мінливу, дощову і зовсім не зимову погоду, охочих послухати колядки зібралося чимало. На майдані лунають унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.
Гостей свята тішать виступи творчих колективів міста Луцька і учасників з-за кордону.
З Білорусі уперше до Луцька приїхав хор народної пісні «Муравушка». З Польщі прибуло відразу два колективи: дитячий «Іскорка» та дорослі – «Анджеєві нотки». О 18:00 передбачений виступ гурту «Mad Heads.UA»
Неподалік сцени організували святковий ярмарок та різдвяні частування, а у приміщенні Палацу культури влаштували низку цікавих майстер-класів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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