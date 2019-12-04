Онуфрій очолив богослужіння у жіночому монастирі на Волині. ФОТО





Відбулося це у суботу, 11 січня, інформує Волинська єпархія УПЦ (МП).



Предстоятелю співслужили митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, духовенство обителі, Володимир-Волинської та Волинської єпархій.



За богослужінням молилась настоятельниця обителі ігуменя Стефана (Бандура).



Під час літургії митрополит Онуфрій разом з архієреями, духовенством та мирянами вознесли молитву за мир в Україні та за єдність світового православ’я.



Наприкінці богослужіння Онуфрій привітав усіх зі святом Різдва Христового та роздав маленьким прихожанам різдвяні подарунки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Онуфрій звершив літургію у Зимненському жіночому монастирі.Відбулося це у суботу, 11 січня, інформує Волинська єпархія УПЦ (МП).Предстоятелю співслужили митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, архієпископ Волинський і Луцький, духовенство обителі, Володимир-Волинської та Волинської єпархій.За богослужінням молилась настоятельниця обителі ігуменяПід час літургії митрополит Онуфрій разом з архієреями, духовенством та мирянами вознесли молитву за мир в Україні та за єдність світового православ’я.Наприкінці богослужіння Онуфрій привітав усіх зі святом Різдва Христового та роздав маленьким прихожанам різдвяні подарунки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію