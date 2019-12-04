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Онуфрій очолив богослужіння у жіночому монастирі на Волині. ФОТО

Онуфрій очолив богослужіння у жіночому монастирі на Волині. ФОТО
Митрополит Онуфрій звершив літургію у Зимненському жіночому монастирі.

Відбулося це у суботу, 11 січня, інформує Волинська єпархія УПЦ (МП).

Предстоятелю співслужили митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, духовенство обителі, Володимир-Волинської та Волинської єпархій.

За богослужінням молилась настоятельниця обителі ігуменя Стефана (Бандура).

Під час літургії митрополит Онуфрій разом з архієреями, духовенством та мирянами вознесли молитву за мир в Україні та за єдність світового православ’я.

Наприкінці богослужіння Онуфрій привітав усіх зі святом Різдва Христового та роздав маленьким прихожанам різдвяні подарунки.
Онуфрій очолив богослужіння у жіночому монастирі на Волині. ФОТО
Онуфрій очолив богослужіння у жіночому монастирі на Волині. ФОТО
Онуфрій очолив богослужіння у жіночому монастирі на Волині. ФОТО
Онуфрій очолив богослужіння у жіночому монастирі на Волині. ФОТО
Онуфрій очолив богослужіння у жіночому монастирі на Волині. ФОТО

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Теги: Онуфрій, Волинь, церква
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Коментарі 1
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монастир налкжав українский грекокатолицький церкві, і був захоплений силию РПЦ в 1857.
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