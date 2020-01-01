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Історія легендарної «Ковельчанки», якій більше 100 років. РЕТРОФОТО

Історія легендарної «Ковельчанки», якій більше 100 років. РЕТРОФОТО
Будівлю під назвою «Ковельчанка» побудували у 1908–1910 роках.

Про це інфомує спільнота «Kowel Vintage» у Facebook, - пише Район.Ковель.

Спочатку це була жіноча гімназія Юлії Пирогової. Будівлю проектував Олександр Вербицький, який відомий за проектуваннями Національного банку України та Київського залізничного вокзалу.

Юлія Пирогова була начальницею жіночої гімназії та дружиною Миколи Пирогова, що обіймав посаду мера міста Ковеля до Першої світової війни, та працював саме у цій гімназії лікарем.

До війни гімназія продовжувала виконувати свої функції та у 1944 році в ході запеклих боїв за Ковель, виконувала функції воєнного госпіталю, про що свідчить Мирон Старко, який займається ексгумацією німецьких солдатів на протязі довгих років. За «Ковельчанкою» на території школи мистецтв восени 2018 року підняли останки німецьких солдатів.

Є схема братської могили та відомі всі 427 імені вояків. Мирон Володимирович каже, що це були молоді хлопці віком від 20 до 30 років. Про це свідчать їх рештки і половинки ідентифікаційних жетонів. Пошуковець стверджує, що це захоронення не є типовим для військ Вермахту.

«Німці зазвичай не робили братських могил. Напевно, тоді їм було не до таких поховань: не вистачало ні часу, ні сил...», – розмірковує Мирон Старко.

За архівними матеріалами понад 3300 німецьких вояків захоронені саме в Ковелі. І групі німецької народної спілки «Захід» вдалося відшукати останки 90 солдатів, доки не почали пошукові роботи на території школи мистецтв.

Після війни жіноча гімназія залишилася без власника, бо родина Пирогових емігрувала у 1944 році спершу до Німеччини, а потім і до Австралії, оскільки до мера при німецькій окупації було б багато запитань.

У наш час будівля виконувала фунції готелю, а зараз приміщення під магазини і кафе.
Історія легендарної «Ковельчанки», якій більше 100 років. РЕТРОФОТО
Історія легендарної «Ковельчанки», якій більше 100 років. РЕТРОФОТО
Історія легендарної «Ковельчанки», якій більше 100 років. РЕТРОФОТО
Історія легендарної «Ковельчанки», якій більше 100 років. РЕТРОФОТО
Історія легендарної «Ковельчанки», якій більше 100 років. РЕТРОФОТО

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Теги: Ковельчанка, будівля, історія
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