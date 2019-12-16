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Білорус-далекобійник до смерті побив українця в Італії

Білорус-далекобійник до смерті побив українця в Італії
В італійському Сордьо 59-річний далекобійник з Білорусі побив до смерті 47-річного українського колегу.

Про інцидент повідомляє місцеве видання il Cittadino, - пише УНІАН.

Видання зазначає, що чоловіки зупинилися на стоянці для вантажних автомобілів для ночівлі. Далекобійники разом випивали, в крові в обох виявили алкоголь.

Між чоловіками виникла дискусія про роль Йосипа Сталіна в історії, після чого мешканець Білорусі ударив українця залізним прутом по голові. Українця госпіталізували в місцеву лікарню у важкому стані.

Білорусу пред'явили звинувачення в замаху на вбивство.


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Теги: Італія, вбивство, українець
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