Білорус-далекобійник до смерті побив українця в Італії
Сьогодні, 17:35
В італійському Сордьо 59-річний далекобійник з Білорусі побив до смерті 47-річного українського колегу.
Про інцидент повідомляє місцеве видання il Cittadino, - пише УНІАН.
Видання зазначає, що чоловіки зупинилися на стоянці для вантажних автомобілів для ночівлі. Далекобійники разом випивали, в крові в обох виявили алкоголь.
Між чоловіками виникла дискусія про роль Йосипа Сталіна в історії, після чого мешканець Білорусі ударив українця залізним прутом по голові. Українця госпіталізували в місцеву лікарню у важкому стані.
Білорусу пред'явили звинувачення в замаху на вбивство.
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Про інцидент повідомляє місцеве видання il Cittadino, - пише УНІАН.
Видання зазначає, що чоловіки зупинилися на стоянці для вантажних автомобілів для ночівлі. Далекобійники разом випивали, в крові в обох виявили алкоголь.
Між чоловіками виникла дискусія про роль Йосипа Сталіна в історії, після чого мешканець Білорусі ударив українця залізним прутом по голові. Українця госпіталізували в місцеву лікарню у важкому стані.
Білорусу пред'явили звинувачення в замаху на вбивство.
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Білорус-далекобійник до смерті побив українця в Італії
Сьогодні, 17:35
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