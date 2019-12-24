Порошенко купив квартиру військовому, який пробув у полоні 5 років

Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, який був звільненні після п’яти років перебування в полоні бойовиків.



Про це повідомляє пресслужба



Петро Порошенко разом з депутатами «Європейської Солідарності» зустрівся із військовим та його дружиною Вікторією і особисто передав їм відповідні документи.



Петро Порошенко розповів, що ще під час перебування в полоні Богдана Пантюшенка було вирішено придбати квартири трьом військовослужбовцям – двом військовим з 3-го полку спецназу та танкісту Пантюшенку.



«Для двох нам це вдалося зробити раніше. Я дуже щасливий, що Господь подарував мені таку можливість, щоб і ваша родина мала можливість сама вибрати і придбати квартиру в місті Києві», – сказав Порошенко.



Він додав, що дуже багато людей вірили і молилися за якнайшвидше повернення українських полонених додому. «Хочу сказати, що твоя поведінка і в бою, і під час перебування в полоні була зразком справжнього лицаря України. Незважаючи на твій дуже молодий вік – ти справжній воїн, ти справжній українській лицар, ти справжній патріот і справжній громадянин», – заявив Петро Порошенко.



«Як п’ятий Президент України, як твій Верховний Головнокомандувач насправді дуже хочу тобі подякувати за твій дух, твою любов до України», – підкреслив Порошенко.



Він нагадав, як 18 січня 2015 року у боях під Спартаком, коли була дана команда танкового наступу в напрямку Путилівського мосту, танкісти взяли такий темп, що фактично увійшли в Донецьк. Три танки вийшли до мосту. «Я був вражений тим героїзмом, який продемонстрував Богдан і екіпажі всіх танків», – зазначив Петро Порошенко.



Порошенко також розповів, що бойовики довго не визнавали, що Богдан Пантюшенко у них в полоні. «Незважаючи на наші наполегливі запити, вони говорили, що він зник без вісті», – сказав він та додав, що коли з’ясувалося, що військовий живий і перебуває в полоні, його постійно вносили у списки на звільнення, однак бойовики його щоразу викреслювали.



Вікторія та Богдан Пантюшенко подякували п’ятому Президенту за підтримку та допомогу. «Дякую за такий значний внесок і в переговорний процес, і в наші долі зокрема… Чоловік вже вдома, родина ціла – і це найголовніше. В подальшому я бажаю лише миру нашій країні. І я вірю в перемогу», – сказала Вікторія Пантюшенко.



Богдан Пантюшенко наголосив, що Україні потрібен мир на українських умовах, а не «русскій мір». Він також додав, що дуже радий розвитку української мови, музики, кіно в країні. «У нас є своє, яке ми повинні розвивати. І я дуже вдячний, що наша культура нарешті вибухнула і сподіваюся, що це тільки старт і початок її розвитку», – зазначив військовий. «Так приємно бачити наших людей, чути нашу мову, зануритися в нашу культуру. Я так цього чекав. Тільки цим і жив», – сказав Богдан Пантюшенко.



«Ви дуже багато робили, щоб донести правду про ту війну, яка сьогодні відбувається на сході України», – сказала співголова фракції «Європейська Солідаоність» Ірина Геращенко, додавши, що ця робота ще не завершена, поки не будуть звільнені всі.



Родина Пантюшенків запросила Петра Порошенка та депутатів «Європейської Солідарності» на новосілля.



Богдан Пантюшенко (позивний «Броня») 18 січня 2015 року він потрапив у полон російських найманців поблизу Донецького аеропорту. Під час запеклих боїв в районі Донецького аеропорту підконтрольні Росії бойовики підбили танк, а його екіпаж взяли у полон. Згодом ту операцію з підриву Путилівського мосту поблизу селища Спартак назвуть «однією з найяскравіших в обороні летовища».



Раніше Петро Порошенко подарував квартири родинам двох військовослужбовців 3-го полку спецназу Сергія Глондара та Олександра Корінькова, які потрапили у полон у 2015 році під час боїв за Дебальцеве.



А в грудні 2019-го року Порошенко вніс заставу в 19 мільйонів гривень за звільнення кіборга Дмитра Марченка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність»придбав квартиру танкісту, який був звільненні після п’яти років перебування в полоні бойовиків.Про це повідомляє пресслужба політичної партії "ЄС". Петро Порошенко разом з депутатами «Європейської Солідарності» зустрівся із військовим та його дружиноюі особисто передав їм відповідні документи.Петро Порошенко розповів, що ще під час перебування в полоні Богдана Пантюшенка було вирішено придбати квартири трьом військовослужбовцям – двом військовим з 3-го полку спецназу та танкісту Пантюшенку.«Для двох нам це вдалося зробити раніше. Я дуже щасливий, що Господь подарував мені таку можливість, щоб і ваша родина мала можливість сама вибрати і придбати квартиру в місті Києві», – сказав Порошенко.Він додав, що дуже багато людей вірили і молилися за якнайшвидше повернення українських полонених додому. «Хочу сказати, що твоя поведінка і в бою, і під час перебування в полоні була зразком справжнього лицаря України. Незважаючи на твій дуже молодий вік – ти справжній воїн, ти справжній українській лицар, ти справжній патріот і справжній громадянин», – заявив Петро Порошенко.«Як п’ятий Президент України, як твій Верховний Головнокомандувач насправді дуже хочу тобі подякувати за твій дух, твою любов до України», – підкреслив Порошенко.Він нагадав, як 18 січня 2015 року у боях під Спартаком, коли була дана команда танкового наступу в напрямку Путилівського мосту, танкісти взяли такий темп, що фактично увійшли в Донецьк. Три танки вийшли до мосту. «Я був вражений тим героїзмом, який продемонстрував Богдан і екіпажі всіх танків», – зазначив Петро Порошенко.Порошенко також розповів, що бойовики довго не визнавали, що Богдан Пантюшенко у них в полоні. «Незважаючи на наші наполегливі запити, вони говорили, що він зник без вісті», – сказав він та додав, що коли з’ясувалося, що військовий живий і перебуває в полоні, його постійно вносили у списки на звільнення, однак бойовики його щоразу викреслювали.Вікторія та Богдан Пантюшенко подякували п’ятому Президенту за підтримку та допомогу. «Дякую за такий значний внесок і в переговорний процес, і в наші долі зокрема… Чоловік вже вдома, родина ціла – і це найголовніше. В подальшому я бажаю лише миру нашій країні. І я вірю в перемогу», – сказала Вікторія Пантюшенко.Богдан Пантюшенко наголосив, що Україні потрібен мир на українських умовах, а не «русскій мір». Він також додав, що дуже радий розвитку української мови, музики, кіно в країні. «У нас є своє, яке ми повинні розвивати. І я дуже вдячний, що наша культура нарешті вибухнула і сподіваюся, що це тільки старт і початок її розвитку», – зазначив військовий. «Так приємно бачити наших людей, чути нашу мову, зануритися в нашу культуру. Я так цього чекав. Тільки цим і жив», – сказав Богдан Пантюшенко.«Ви дуже багато робили, щоб донести правду про ту війну, яка сьогодні відбувається на сході України», – сказала співголова фракції «Європейська Солідаоність», додавши, що ця робота ще не завершена, поки не будуть звільнені всі.Родина Пантюшенків запросила Петра Порошенка та депутатів «Європейської Солідарності» на новосілля.Богдан Пантюшенко (позивний «Броня») 18 січня 2015 року він потрапив у полон російських найманців поблизу Донецького аеропорту. Під час запеклих боїв в районі Донецького аеропорту підконтрольні Росії бойовики підбили танк, а його екіпаж взяли у полон. Згодом ту операцію з підриву Путилівського мосту поблизу селища Спартак назвуть «однією з найяскравіших в обороні летовища».Раніше Петро Порошенко подарував квартири родинам двох військовослужбовців 3-го полку спецназута, які потрапили у полон у 2015 році під час боїв за Дебальцеве.А в грудні 2019-го року Порошенко вніс заставу в 19 мільйонів гривень за звільнення кіборга

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