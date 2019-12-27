У Луцьку авто інкасаторів потрапило у аварію. ФОТО





Про це



Інцидент трапився на світлофорі, що на вулиці Набережній поблизу повороту на вулицю Яровицю. Як повідомили очевидці, попереду рухався седан Mercedes, в якого в’їхав водій буса Renault. За ним рухалось авто інкасаторів, яке протаранило бус.



Учасники інциденту не травмувались, на місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Набережній у Луцьку зіткнулись три автомобілі, один з них належить інкасаторам «Ощадбанку».Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився на світлофорі, що на вулиці Набережній поблизу повороту на вулицю Яровицю. Як повідомили очевидці, попереду рухався седан Mercedes, в якого в’їхав водій буса Renault. За ним рухалось авто інкасаторів, яке протаранило бус.Учасники інциденту не травмувались, на місці працює патрульна поліція.

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