У Луцьку авто інкасаторів потрапило у аварію. ФОТО
Сьогодні, 14:51
На вулиці Набережній у Луцьку зіткнулись три автомобілі, один з них належить інкасаторам «Ощадбанку».
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився на світлофорі, що на вулиці Набережній поблизу повороту на вулицю Яровицю. Як повідомили очевидці, попереду рухався седан Mercedes, в якого в’їхав водій буса Renault. За ним рухалось авто інкасаторів, яке протаранило бус.
Учасники інциденту не травмувались, на місці працює патрульна поліція.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився на світлофорі, що на вулиці Набережній поблизу повороту на вулицю Яровицю. Як повідомили очевидці, попереду рухався седан Mercedes, в якого в’їхав водій буса Renault. За ним рухалось авто інкасаторів, яке протаранило бус.
Учасники інциденту не травмувались, на місці працює патрульна поліція.
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