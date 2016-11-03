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У Луцького прикордонного загону – новий начальник

У Луцького прикордонного загону – новий начальник
Луцькому прикордонному загону призначили нового керівника. Ним став полковник Олег Вовк, який раніше виконував обов’язки заступника начальника штабу – начальника відділу організації прикордонної служби штабу Південного регіонального управління.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Олег Вовк є учасником проєкту «Нове обличчя керівного складу» - масштабного прозорого відбору кандидатів на посади керівників органів охорони кордону, впровадженого у Держприкордонслужбі України за підтримки Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції.

Народився Олег Вовк 2 квітня 1978 року на Тернопільщині. На військовій службі - із 1995 року. У 1999 році закінчив Академію Прикордонних військ України, у 2006 році факультет підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України. Протягом служби очолював керівні посади в Чернівецькому, Мукачівському, Чопському, Мостиському, Білгород-Дністровському прикордонних загонах, Кінологічному навчальному центрі Західного та Південного регіональних управлінь.

На посаду начальника Луцького прикордонного загону прибув з Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Нагороджений трьома відомчими медалями. «За мужність в охороні державного кордону», «За бездоганну службу», «20 років сумлінної служби».

Одружений, виховує трьох дітей.
У Луцького прикордонного загону – новий начальник
У Луцького прикордонного загону – новий начальник

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Теги: прикордонники, начальник
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