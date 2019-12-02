Автобус «Івано-Франківськ-Луцьк» з пасажирами зіткнувся з автівкою: є потерпілі. ФОТО
Сьогодні, 15:05
На Тернопільщині біля села Звенигород Бучацького району не розминулися рейсовий автобус "Івано-Франківськ-Луцьк" та автомобіль Nissan.
Аварія трапилася сьогодні, 11 січня, близько 10:00, - повідомляє ГУНП у Тернопільській області.
За попередньою інформацією, іномарка, здійснюючи маневр обгону, виїхала на смугу зустрічного руху. Водій автомобіля не переконався в безпечному маневрі і вчасно не помітив, що зустрічною смугою їхав рейсовий автобус "Івано-Франківськ-Луцьк".
Кермувальник громадського транспорту намагався уникнути зіткнення, але не зміг. В результаті удару до лікарні забрали пасажирів іномарки: дитину та її матір. У жінки підозри на перелом ноги.
На момент аварії в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Жоден з них за меддопомогою не звертався.
Водії попередньо тверезі. Цей факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.
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Аварія трапилася сьогодні, 11 січня, близько 10:00, - повідомляє ГУНП у Тернопільській області.
За попередньою інформацією, іномарка, здійснюючи маневр обгону, виїхала на смугу зустрічного руху. Водій автомобіля не переконався в безпечному маневрі і вчасно не помітив, що зустрічною смугою їхав рейсовий автобус "Івано-Франківськ-Луцьк".
Кермувальник громадського транспорту намагався уникнути зіткнення, але не зміг. В результаті удару до лікарні забрали пасажирів іномарки: дитину та її матір. У жінки підозри на перелом ноги.
На момент аварії в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Жоден з них за меддопомогою не звертався.
Водії попередньо тверезі. Цей факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Треба законом забов'язати, щоб всі транспортні засоби були забеспечені іконами святих. Це збереже тисячі життів.
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