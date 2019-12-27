У Волинській обласній ДЮСШ підбили підсумки спортивного року і відзначили найкращих

Вчора, 10 січня, в обласній спортивній школі відбулося підведення підсумків 2019 року. У рамках заходу учні та тренери школи отримали нагороди за високі спортивні результати та внесок у розвиток спорту.Не менш хвилюючим дійство було і для найменших учасників свята, адже їх посвятили в юні спортсмени, – повідомляє відділ спорту ОДА.Тож, голова Волинської облради, заступник голови обласної державної адміністрації, очільник відділення НОК України у Волинській області, заступник голови обласної ради, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської радита директор ОДЮСШвручали солодкі призи, нагороди та подяки.За вагомий особистий внесок у розвиток дитячо-юнацького спорту, вищих досягнень та підготовку спортсменів високого класу подяками голови облдержадміністрації нагородили тренерів-викладачів ОДЮСШ:таЗа досягнення високих спортивних результатів та успішні виступи на всеукраїнських і світових першостях подяки голови облдержадміністрації отримали і спортсмени:таЗа вагомий особистий внесок у розвиток дитячо-юнацького спорту, вищих досягнень та підготовку спортсменів високого класу, подяками обласної ради нагородилитаЗа досягнення високих спортивних результатів, підвищення рейтингу області на всеукраїнському та міжнародному рівнях, подяки обласної ради отримали спортсменкита