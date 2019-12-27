У Волинській обласній ДЮСШ підвели підсумки спортивного року і відзначили найкращих
Сьогодні, 20:40
Вчора, 10 січня, в обласній спортивній школі відбулося підведення підсумків 2019 року. У рамках заходу учні та тренери школи отримали нагороди за високі спортивні результати та внесок у розвиток спорту.
Не менш хвилюючим дійство було і для найменших учасників свята, адже їх посвятили в юні спортсмени, – повідомляє відділ спорту ОДА.
Тож, голова Волинської облради Ірина Вахович, заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець, очільник відділення НОК України у Волинській області, заступник голови обласної ради Роман Карп’юк, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА Ігор Дмитришин, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Костянтин Петрочук та директор ОДЮСШ Богуслав Галицький вручали солодкі призи, нагороди та подяки.
За вагомий особистий внесок у розвиток дитячо-юнацького спорту, вищих досягнень та підготовку спортсменів високого класу подяками голови облдержадміністрації нагородили тренерів-викладачів ОДЮСШ: Шнита Миколу, Пащук Вероніку та Ромашкевич Галину.
За досягнення високих спортивних результатів та успішні виступи на всеукраїнських і світових першостях подяки голови облдержадміністрації отримали і спортсмени: Пом’яновська Дарина Мальчук Олександра, Климець Ірина та Черкашина Катерина.
За вагомий особистий внесок у розвиток дитячо-юнацького спорту, вищих досягнень та підготовку спортсменів високого класу, подяками обласної ради нагородили Олену Алексєєву, В’ячеслава Киричука та Олену Кришпінович.
За досягнення високих спортивних результатів, підвищення рейтингу області на всеукраїнському та міжнародному рівнях, подяки обласної ради отримали спортсменки Карасьова Анастасія, Вікторія Куніцка та Хомелюк Олександра.
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Не менш хвилюючим дійство було і для найменших учасників свята, адже їх посвятили в юні спортсмени, – повідомляє відділ спорту ОДА.
Тож, голова Волинської облради Ірина Вахович, заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець, очільник відділення НОК України у Волинській області, заступник голови обласної ради Роман Карп’юк, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА Ігор Дмитришин, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Костянтин Петрочук та директор ОДЮСШ Богуслав Галицький вручали солодкі призи, нагороди та подяки.
За вагомий особистий внесок у розвиток дитячо-юнацького спорту, вищих досягнень та підготовку спортсменів високого класу подяками голови облдержадміністрації нагородили тренерів-викладачів ОДЮСШ: Шнита Миколу, Пащук Вероніку та Ромашкевич Галину.
За досягнення високих спортивних результатів та успішні виступи на всеукраїнських і світових першостях подяки голови облдержадміністрації отримали і спортсмени: Пом’яновська Дарина Мальчук Олександра, Климець Ірина та Черкашина Катерина.
За вагомий особистий внесок у розвиток дитячо-юнацького спорту, вищих досягнень та підготовку спортсменів високого класу, подяками обласної ради нагородили Олену Алексєєву, В’ячеслава Киричука та Олену Кришпінович.
За досягнення високих спортивних результатів, підвищення рейтингу області на всеукраїнському та міжнародному рівнях, подяки обласної ради отримали спортсменки Карасьова Анастасія, Вікторія Куніцка та Хомелюк Олександра.
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