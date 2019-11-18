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Хлопець не хоче провести життя у темряві: мама благає врятувати незрячого сина

Хлопець не хоче провести життя у темряві: мама благає врятувати незрячого сина
Олексій Дьордяй потребує допомоги. Хлопець ось уже п’ять років як втратив зір і пересувається з тростиною. Причиною став удар, що спричинив відслоєння сітчатки на обидва ока.

Його мама Валентина звернулася до видання «Володимирмедіа» з прохання допомогти зібрати кошти наразі на консультацію у Німеччину.

Сума на сьогоднішній час не є великою – 1800 євро. Але й її вона немає, бо чимало коштів пішло на дві операції в Одесі в інституті Філатова, які, на жаль, результату не дали. Після чого хлопцю поставили штучний кришталик, але й він не допоміг. Жінка виховує сина сама. І таких грошей у неї немає.

Жінка розповіла, що певний період вони проживали у Володимирі-Волинському на вулиці Шевченка, але у зв’язку з сімейними обставинами переїхали до Ужгорода.

Олексій навчається у Львівській школі-інтернаті для сліпих дітей, є переможцем міжнародних та всеукраїнських турнірів гри у шахмати, має перший розряд. Грає на кількох музичних інструментах та вчить англійську мову.

Хлопець мріє бачити, адже попереду все життя. Він не хоче провести його у темряві, і благає про допомогу. Наразі німецькі медики готові проконсультувати його. Яким буде подальше лікування, стане відомо лише після візиту Німеччини.

Прохання переховувати кошти на номер рахунку Приватбанку 4731219612869838 Дьордяй Василина Андріївна.

Хлопець не хоче провести життя у темряві: мама благає врятувати незрячого сина
Хлопець не хоче провести життя у темряві: мама благає врятувати незрячого сина
Хлопець не хоче провести життя у темряві: мама благає врятувати незрячого сина

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Теги: допомога, гроші, лікування, хлопець
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