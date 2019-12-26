Волинянин, який «відкосив» від армії, заплатить штраф





Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується чоловік – ухилення військовозобов'язаного від навчальних зборів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 337 КК України.



Чоловіка визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 337 КК України та призначили йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 (п'ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженця Старого Загорова Локачинського району судили зе те, що він відмовився отримувати повістку про необхідність прибуття у Іваничівський районний військовий комісаріат для відправки проходження військових навчальних зборів.Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише "Район. Локачі" Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується чоловік – ухилення військовозобов'язаного від навчальних зборів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 337 КК України.Чоловіка визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 337 КК України та призначили йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 (п'ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію