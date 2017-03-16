На «Ягодині» чоловік хотів незаконно ввезти елітку автівку в Україну





Про це повідомляє



10 січня при ввезенні на митну територію України автомобіля марки «MERCEDES - BENZ GLK 350 CDI 4 MATIC», 2009 року випуску, чоловік вчинив дії з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів, документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості товару.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України, яка передбачає конфіскацію транспортного засобу та накладання штрафу в розмірі 100% від вартості предметів правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» чоловік намагався незаконно ввезти автомобіля марки MERCEDES - BENZ на суму понад пів мільйона гривень.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби. 10 січня при ввезенні на митну територію України автомобіля марки «MERCEDES - BENZ GLK 350 CDI 4 MATIC», 2009 року випуску, чоловік вчинив дії з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів, документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості товару.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України, яка передбачає конфіскацію транспортного засобу та накладання штрафу в розмірі 100% від вартості предметів правопорушення.

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