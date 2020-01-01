На Волині «накрили» понад 170 ігрових закладів





Про це стало відомо під час наради у голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, що відбулася 10 січня 2020 року, - інформує



Зауважимо, таке завдання поставив Президент України для регіонів, а Уряд, своєю чергою, прийняв низку рішень у цьому напрямку.



Так, за результатами селекторної наради з регіонами, яку провів Прем’єр-міністр України, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко провів робочу нараду за участі заступниці голови ОДА Світлани Мишковець, керівників силових структур та лісового господарства.



До слова, державна урядова політики у 2020-му році буде спрямована на детінізацію української економіки. Тож нещодавно, окрім цього, регіонам поставлено завдання ліквідувати нелегальний обіг деревини.



Відтак, Юрій Погуляйко під час наради проаналізував стан справ та вжиті заходи щодо кожного напрямку окремо.



Протидія незаконному обігу та роздрібній торгівлі пальним



В області за розпорядженням голови ОДА створили робочу групу з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами, до складу якої включено керівників контролюючих органів Волині.



За період діяльності робочої групи та за результатами вжитих заходів нині обстежили 143 об’єкти, що здійснюють реалізацію пального, припинили роботу 32 незаконних АЗС, демонтували власники 6 АЗС. З незаконного обігу вилучили 413,85 тонн паливно-мастильних матеріалів, вартість яких - 11 млн 140 тис. грн. Обладнання вилучили на 900 тис. грн. Штрафних санкцій за результатами встановлених фактів безліцензійної торгівлі пальним нарахували 4 млн 568 тис. грн.



Припинення діяльності закладів грального бізнесу



Для перевірки та припинення незаконної діяльності суб’єктів грального бізнесу у Волинській області діє 35 мобільних груп. За результатами проведеної роботи виявили 177 суб’єктів господарської діяльності, пов’язаних із гральним бізнесом. З них: Фафорит спорт – 30, Лото – 6, Космолот – 15, Золотий кубок – 4, KUBE – 1, Лото платинум – 23, Лото маркет – 9, Миттєва лотерея – 4, МСЛ – 16, Парі матч – 5, Спорт лото – 18, числові лотереї – 7, національна лотерея – 5, спорт ліга – 3, інтернет кафе – 12, покерні клуби – 2.



На сьогодні припинили діяльність 152 ігрових заклади, з них 27 - ліквідували в ході проведення працівниками поліції практичних заходів.



Протидія нелегальному обігу деревини



Для протидії нелегальному обігу деревини голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко дорученням від 26.12.2019 №7602/17/2-19 дав завдання контролюючим органам провести комплексні перевірки пилорам, деревообробних цехів і підприємств на території області.



Окрім того, 10 січня 2020 року розпорядженням голови облдержадміністрації створили робочу групу з легалізації роботи лісопильних об’єктів та нелегального обігу деревини на території області, до складу якої увійшли представники облдержадміністрації, контролюючих та правоохоронних органів.



Станом на сьогодні за оперативними даними територіальних підрозділів управління Національної поліції на території області розмістили 782 деревообробних підприємства (пилорами). Камінь-Каширський район – 213, Ратнівський – 126, Ковельський – 102, Маневицький – 77, Шацький – 34, Любешівський – 30, Любомльський – 30, Турійський – 27, Горохівський – 26, Старовижівський – 23, Рожищенський – 23, Локачинський – 20, Ківерцівський – 17, Луцький – 13, Володимир-Волинський – 8, Іваничівський – 4, м.Луцьк – 7 та м.Нововолинськ – 2.



Працівники поліції перевірили 748 таких підприємств. Щодо осіб, які вчинили незаконну вирубку деревини, оформили 636 адміністративних протоколів. Сума збитків становить 1 млн 490 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнули 171 особу, щодо 24 фактів, порушено кримінальні провадження.



Слід зазначити, що протидія злочинам у лісовій галузі залишається одним із пріоритетних напрямків роботи облдержадміністрації. Тому це питання на особистому контролі голови ОДА Юрія Погуляйка.



"Хочу, щоб всі, хто займається будь-якою незаконною діяльністю зрозуміли – при виявленні фактів правопорушень відповідь органів державної влади буде дуже жорсткою. Держава захищає легальний бізнес! Хочете працювати та заробляти? Будь ласка, реєструйте компанії, отримуйте ліцензії, створюйте легальні робочі місця та сплачуйте податки. Від цього виграють усі!" - наголосив голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині викрили 177 ігрових закладів, з них - 152 припинили свою роботу.Про це стало відомо під час наради у голови облдержадміністрації, що відбулася 10 січня 2020 року, - інформує Волинська ОДА. Зауважимо, таке завдання поставив Президент України для регіонів, а Уряд, своєю чергою, прийняв низку рішень у цьому напрямку.Так, за результатами селекторної наради з регіонами, яку провів Прем’єр-міністр України, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко провів робочу нараду за участі заступниці голови ОДА Світлани Мишковець, керівників силових структур та лісового господарства.До слова, державна урядова політики у 2020-му році буде спрямована на детінізацію української економіки. Тож нещодавно, окрім цього, регіонам поставлено завдання ліквідувати нелегальний обіг деревини.Відтак, Юрій Погуляйко під час наради проаналізував стан справ та вжиті заходи щодо кожного напрямку окремо.В області за розпорядженням голови ОДА створили робочу групу з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами, до складу якої включено керівників контролюючих органів Волині.За період діяльності робочої групи та за результатами вжитих заходів нині обстежили 143 об’єкти, що здійснюють реалізацію пального, припинили роботу 32 незаконних АЗС, демонтували власники 6 АЗС. З незаконного обігу вилучили 413,85 тонн паливно-мастильних матеріалів, вартість яких - 11 млн 140 тис. грн. Обладнання вилучили на 900 тис. грн. Штрафних санкцій за результатами встановлених фактів безліцензійної торгівлі пальним нарахували 4 млн 568 тис. грн.Для перевірки та припинення незаконної діяльності суб’єктів грального бізнесу у Волинській області діє 35 мобільних груп. За результатами проведеної роботи виявили 177 суб’єктів господарської діяльності, пов’язаних із гральним бізнесом. З них: Фафорит спорт – 30, Лото – 6, Космолот – 15, Золотий кубок – 4, KUBE – 1, Лото платинум – 23, Лото маркет – 9, Миттєва лотерея – 4, МСЛ – 16, Парі матч – 5, Спорт лото – 18, числові лотереї – 7, національна лотерея – 5, спорт ліга – 3, інтернет кафе – 12, покерні клуби – 2.На сьогодні припинили діяльність 152 ігрових заклади, з них 27 - ліквідували в ході проведення працівниками поліції практичних заходів.Для протидії нелегальному обігу деревини голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко дорученням від 26.12.2019 №7602/17/2-19 дав завдання контролюючим органам провести комплексні перевірки пилорам, деревообробних цехів і підприємств на території області.Окрім того, 10 січня 2020 року розпорядженням голови облдержадміністрації створили робочу групу з легалізації роботи лісопильних об’єктів та нелегального обігу деревини на території області, до складу якої увійшли представники облдержадміністрації, контролюючих та правоохоронних органів.Станом на сьогодні за оперативними даними територіальних підрозділів управління Національної поліції на території області розмістили 782 деревообробних підприємства (пилорами). Камінь-Каширський район – 213, Ратнівський – 126, Ковельський – 102, Маневицький – 77, Шацький – 34, Любешівський – 30, Любомльський – 30, Турійський – 27, Горохівський – 26, Старовижівський – 23, Рожищенський – 23, Локачинський – 20, Ківерцівський – 17, Луцький – 13, Володимир-Волинський – 8, Іваничівський – 4, м.Луцьк – 7 та м.Нововолинськ – 2.Працівники поліції перевірили 748 таких підприємств. Щодо осіб, які вчинили незаконну вирубку деревини, оформили 636 адміністративних протоколів. Сума збитків становить 1 млн 490 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнули 171 особу, щодо 24 фактів, порушено кримінальні провадження.Слід зазначити, що протидія злочинам у лісовій галузі залишається одним із пріоритетних напрямків роботи облдержадміністрації. Тому це питання на особистому контролі голови ОДА Юрія Погуляйка."Хочу, щоб всі, хто займається будь-якою незаконною діяльністю зрозуміли – при виявленні фактів правопорушень відповідь органів державної влади буде дуже жорсткою. Держава захищає легальний бізнес! Хочете працювати та заробляти? Будь ласка, реєструйте компанії, отримуйте ліцензії, створюйте легальні робочі місця та сплачуйте податки. Від цього виграють усі!" - наголосив голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

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