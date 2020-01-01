На Волині двоє «поліцейських» в балаклавах хотіли потрапити у квартиру





Інцидент трапився сьогодні, 11-го січня близько 13:00 , - про це



“Зателефонували в домофон та представившися поліцейськими, сказали, що потрібно в сусідню квартиру. На запитання, що трапилося, відповіли: там ніхто не відповідає. Подумала, що в людей може біда і впустила в під’їзд”, – розповідає жінка.



Нововолинянка вирішила вийти з квартири. Подивившися вниз по сходовій клітині, помітила двох чоловіків, одягнених у балаклави, які піднімалися вгору.



“Молодикам не більше 30-ти років, обличчя закриті. На них були чорні широкі куртки та спортивне взуття. Пройшли повз квартиру, в яку ніби йшли. Запідозрила, що щось не так. Крикнула, ви куди, та попросила показати посвідчення. Хлопці втекли”, – зазначила жінка.



Мешканка будинку зателефонувала на “102”. Правоохоронці приїхали на місце події, жінка розповіла ситуацію, яка трапилася.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В під’їзд будинку на 15-му мікрорайоні в Нововолинську зайшли двоє чоловіків у балаклавах, однак їх нагнала жінка.Інцидент трапився сьогодні, 11-го січня близько 13:00 , - про це БУГу розповіла мешканка міста.“Зателефонували в домофон та представившися поліцейськими, сказали, що потрібно в сусідню квартиру. На запитання, що трапилося, відповіли: там ніхто не відповідає. Подумала, що в людей може біда і впустила в під’їзд”, – розповідає жінка.Нововолинянка вирішила вийти з квартири. Подивившися вниз по сходовій клітині, помітила двох чоловіків, одягнених у балаклави, які піднімалися вгору.“Молодикам не більше 30-ти років, обличчя закриті. На них були чорні широкі куртки та спортивне взуття. Пройшли повз квартиру, в яку ніби йшли. Запідозрила, що щось не так. Крикнула, ви куди, та попросила показати посвідчення. Хлопці втекли”, – зазначила жінка.Мешканка будинку зателефонувала на “102”. Правоохоронці приїхали на місце події, жінка розповіла ситуацію, яка трапилася.

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